Когда можно вакцинироваться переболевшим омикрон-штаммом
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова ответила, можно ли вакцинироваться от коронавируса сразу после того, как человек переболел омикрон-штаммом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Если человек уверенно знает, что он переболел коронавирусной инфекцией, то есть период, в который ему нельзя вакцинироваться. Это шесть месяцев после перенесенного заболевания, вне зависимости от того, был ли штамм «омикрон», «дельта» или другой. Это прописано в постановлениях, нормативно-правовых актах. С учетом функционирования иммунной системы, вакцинация проводится только через шесть месяцев», - сказала Асель Калыкова.
Ранее спикер ответила, где алматинцы чаще заражаются коронавирусом, и заявила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Алматы несколько стабилизировалась - на уровне 1900-2300 случаев заболевания в сутки.
- ПЦР-тест на дому: в каких случаях приезжает мобильная бригада
- Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам
- Коронавирусом в Алматы стали чаще болеть дети
- Ерболат Досаев назначен акимом города Алматы
- Коронавирусом больше всего болеют неработающие и самозанятые - санврач Алматы
- Эпидситуация по коронавирусу в Алматы несколько стабилизировалась - санврач
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана