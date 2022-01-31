Когда можно вакцинироваться переболевшим омикрон-штаммом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова ответила, можно ли вакцинироваться от коронавируса сразу после того, как человек переболел омикрон-штаммом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если человек уверенно знает, что он переболел коронавирусной инфекцией, то есть период, в который ему нельзя вакцинироваться. Это шесть месяцев после перенесенного заболевания, вне зависимости от того, был ли штамм «омикрон», «дельта» или другой. Это прописано в постановлениях, нормативно-правовых актах. С учетом функционирования иммунной системы, вакцинация проводится только через шесть месяцев», - сказала Асель Калыкова.

Ранее спикер ответила, где алматинцы чаще заражаются коронавирусом, и заявила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Алматы несколько стабилизировалась - на уровне 1900-2300 случаев заболевания в сутки.