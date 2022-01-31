+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Когда можно вакцинироваться переболевшим омикрон-штаммом

31 Января 2022 15:45
Поделиться:
Когда можно вакцинироваться переболевшим омикрон-штаммом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова ответила, можно ли вакцинироваться от коронавируса сразу после того, как человек переболел омикрон-штаммом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Слово Президента, новая политическая культура, экзамен на состоятельность государства - обзор недели в Казахстане
Как лечить омикрон в домашних условиях Насколько опасен «омикрон»-штамм для людей с сердечными заболеваниями - ответ врача Что нужно знать о ревакцинации от коронавируса – советы врача

«Если человек уверенно знает, что он переболел коронавирусной инфекцией, то есть период, в который ему нельзя вакцинироваться. Это шесть месяцев после перенесенного заболевания, вне зависимости от того, был ли штамм «омикрон», «дельта» или другой. Это прописано в постановлениях, нормативно-правовых актах. С учетом функционирования иммунной системы, вакцинация проводится только через шесть месяцев», - сказала Асель Калыкова.

Ранее спикер ответила, где алматинцы чаще заражаются коронавирусом, и заявила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Алматы несколько стабилизировалась - на уровне 1900-2300 случаев заболевания в сутки.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Слово Президента, новая политическая культура, экзамен на состоятельность государства - обзор недели в Казахстане
Как лечить омикрон в домашних условиях
Насколько опасен «омикрон»-штамм для людей с сердечными заболеваниями - ответ врача
Что нужно знать о ревакцинации от коронавируса – советы врача
Популярное
1 Задержан подозреваемый в вандализме на кладбище в Уштобе
2 О процессе восстановления после январских событий в Казахстане рассказали в Израиле
3 Президент еще раз продемонстрировал, что готов обсуждать любые вопросы - эксперт
4 Эксперт прокомментировал озвученные задачи Президента на съезде партии Nur Otan
5 В интервью Президента мы получили ответ на многие волнующие  нас вопросы – Дария Кожамжарова
6 Ерлан Саиров: Нам нужны серьёзные институты разделения власти
Читайте также
Коронавирусом больше всего болеют неработающие и самозанятые - санврач Алматы
Эпидситуация по коронавирусу в Алматы несколько стабилизировалась - санврач
Задержан подозреваемый в вандализме на кладбище в Уштобе
О процессе восстановления после январских событий в Казахстане рассказали в Израиле
Президент еще раз продемонстрировал, что готов обсуждать любые вопросы - эксперт
Эксперт прокомментировал озвученные задачи Президента на съезде партии Nur Otan
В интервью Президента мы получили ответ на многие волнующие  нас вопросы – Дария Кожамжарова
Ерлан Саиров: Нам нужны серьёзные институты разделения власти
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив