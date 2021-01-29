Когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Через сколько времени можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом, рассказала руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Нуршай Азимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Человеку, переболевшему любой из форм коронавируса, можно вакцинироваться лишь по истечении шести месяцев. Даже после истечения этого срока за ним нужно наблюдение», - пояснила Нуршай Азимбаева, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в ходе онлайн-лектория по вопросам вакцинации.

Ранее она сообщила, в каких странах какие вакцины против коронавируса применяются сегодня.

Так, согласно озвученным данным, в Канаде, США, Южной Корее используют вакцину компании Moderna (США). Страны Евросоюза, Аргентина, Мексика, Саудовская Аравия, Канада, Бахрейн, а также США применяют вакцину BioNTech/Pfizer. Великобритания, Индия, Аргентина также используют вакцину Oxford AstraZeneca. Российской вакциной «Спутник V» (НИИ им Гамалеи) привито уже 1 млн человек. Беларусь Боливия, Аргентина, Алжир, Сербия также используют ее. В Китае и ОАЭ применяют в основном китайские вакцины четырех видов.