Когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом
«Человеку, переболевшему любой из форм коронавируса, можно вакцинироваться лишь по истечении шести месяцев. Даже после истечения этого срока за ним нужно наблюдение», - пояснила Нуршай Азимбаева, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в ходе онлайн-лектория по вопросам вакцинации.
Ранее она сообщила, в каких странах какие вакцины против коронавируса применяются сегодня.
Так, согласно озвученным данным, в Канаде, США, Южной Корее используют вакцину компании Moderna (США). Страны Евросоюза, Аргентина, Мексика, Саудовская Аравия, Канада, Бахрейн, а также США применяют вакцину BioNTech/Pfizer. Великобритания, Индия, Аргентина также используют вакцину Oxford AstraZeneca. Российской вакциной «Спутник V» (НИИ им Гамалеи) привито уже 1 млн человек. Беларусь Боливия, Аргентина, Алжир, Сербия также используют ее. В Китае и ОАЭ применяют в основном китайские вакцины четырех видов.