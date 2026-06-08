«Когда мечта становится историей»: Димаш выпустил трейлер нового документального фильма

Казахстанский певец Димаш Кудайберген представил трейлер документального фильма «Когда мечта становится историей», посвященного его историческому сольному концерту в Madison Square Garden, передает Kazinform со ссылкой на DimashNews.

— 5 октября 2025 года Димаш Кудайберген представил шоу «Stranger» на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке, став первым артистом из стран СНГ, выступившим с сольным концертом на одной из самых легендарных мировых площадок, — говорится в сообщении.

В ходе шоу на сцене впервые прозвучали Государственный гимн Республики Казахстан и песни на казахском языке. Одним из ярких моментов вечера стала премьера авторской композиции «Самғау».

Также впервые на этой сцене Димаш исполнил произведение «Love’s Not Over Yet» под аккомпанемент его автора — двукратного обладателя премии Grammy Уолтера Аффанасьева.

Особое место в концертной программе заняла композиция The Story of One Sky, ставшая одной из самых эмоциональных частей вечера.

— Выступление в Madison Square Garden стало важным этапом в творческом пути артиста и отражением многолетней работы, профессионального роста и реализации большой мечты, — отмечается на сайте.

Накануне нового концертного тура певец, его команда и близкие поделятся воспоминаниями, эмоциями и закулисными историями этого пути в документальном фильме «Когда мечта становится историей».

Ранее Димаш анонсировал фильм о подготовке к концерту в Madison Square Garden. Напомним, культуру Казахстана и творчество Димаша Кудайбергена представили в польской школе.