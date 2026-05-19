Когда казахстанцы смогут пользоваться аэротакси

Аким Алматинской области Марат Султангазиев сообщил, что подобные технологии сейчас тестируются в 11 городах мира, включая Алатау. По его словам, действующий специальный правовой режим города, утвержденный Главой государства, позволяет ускоренно развивать необходимую инженерную инфраструктуру и совершенствовать законодательную базу.

— Для того, чтобы эти аппараты летали, нужно полное регулирование. Этой работой сейчас инициаторы будут заниматься, мы будем помогать. Где-то к 2029 году они планируют выйти из тестового режима в промышленные объемы. Это только начало, но в то же время для нас это имиджево важно. Повышает притягательность нашего проекта города Алатау и интерес инвесторов, — сказал аким.

Он также рассказал о планах по строительству вертипортов — специальных взлетно-посадочных площадок для аппаратов eVTOL. По его словам, такие объекты могут появиться в Алматы и туристических зонах, где будет соответствующий спрос, обеспечивая транспортную связность для пассажиров.

При этом, как подчеркнул Султангазиев, система находится на стадии тестирования в разных странах мира, поэтому говорить о стоимости поездок пока преждевременно.

Отметим, что 19 мая в Казахстане официально стартовали испытания нового вида транспорта — аэротакси. Первый демонстрационный полет прошел в Алатау на территории первого в стране вертипорта. В будущем здесь планируется создание UAM Center Eurasia.

Ранее в Alatau Advance Air Group Ltd. рассказали подробности реализации проекта первого аэротакси в Казахстане.