Когда казахстанцы смогут оплачивать покупки по QR-коду в 11 странах

Национальный банк Казахстана работает над запуском трансграничных платежей по QR-коду с 11 государствами. В их числе Китай, ОАЭ, Узбекистан, Кыргызстан и Индия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Бинур Жаленов на брифинге в Правительстве.

По его словам, для каждой страны разработана отдельная дорожная карта по интеграции платежных систем.

— В списке, который мы прорабатываем, 11 государств. Все не перечислю, но, в частности, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан — на прошлой неделе мы подписали меморандум, Кыргызстан, Индия. С каждой из этих стран у нас есть соответствующая дорожная карта, — сообщил Жаленов.

Сроки запуска будут различаться. С некоторыми странами тестирование и пилотирование начнут уже до конца 2026 года. В частности, такие работы запланированы с Китаем.

— Если тестирование и пилотирование хорошо пройдут, то уже в следующем году у казахстанцев появится возможность оплачивать через приложение любого банка по QR в Китае, ну и наоборот, — сообщил он.

По другим странам интеграция может занять больше времени.

— Где-то это следующий год, где-то процесс займет дольше — два года. Когда у нас будет более прозрачная картина по всем 11 государствам или другим странам, которые еще добавятся, мы обязательно дадим отдельную коммуникацию, — отметил зампред Нацбанка.

Ранее сообщалось, что QR-платежи и цифровой теңге могут освободить от НДС в Казахстане