Когда казахстанцы ощутят замедление роста цен: Нацбанк дал разъяснение по инфляции

Несмотря на замедление годовой инфляции до 10,3%, казахстанцы ожидают еще большего роста цен. Причину расхождения между статистическими данными и оценками населения объяснил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В июне годовая инфляция снижалась девятый месяц подряд и составила 10,3%. Пик роста цен пришелся на сентябрь 2025 года, когда показатель достиг 12,9%.

При этом инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев в июне составили 13,4%. Этот показатель остается одной из причин, по которой Нацбанк не спешит быстрее снижать базовую ставку.

— Когда нам говорят: «А почему ставка не снижается быстрее, ведь реальная инфляция замедлилась?» — потому, что инфляционные ожидания все еще высокие, поэтому мы должны пытаться управлять решениями в будущем — то есть не теми, которые уже состоялись, а теми, которые будут. Поэтому инфляционные ожидания нам необходимо управлять, — отметил председатель регулятора.

По его словам, инфляционные ожидания измеряют с помощью опросов, где казахстанцам в том числе предлагают ответить на вопрос: «Какую инфляция вы ожидаете в течение следующих 12 месяцев?».

При этом на то, как население оценивает рост цен, в том числе влияют новости об изменении тарифов, налогов и валютного курса, которые казахстанцы читают ежедневно. Поэтому значительную роль в формировании ожиданий населения также играют средства массовой информации. Нацбанк, в свою очередь, тоже стремится подробно и понятно разъяснять людям причины, которые повлияли на его решение.

— Мы, как индивидуумы, конечно, подвержены новостному фону. Если новости кругом пестрят о том, что поднимаются тарифы, растет НДС и так далее, то вне зависимости от того, какая фактическая инфляция, конечно же, люди будут верить, что выше. Если новости пестрят такими заголовками, как «тенге ослабел, доллар взлетел» — тоже будут инфляционные ожидания выше. Поэтому, это очень сложный вопрос, который на грани экономической и социологической науки и у него есть подоплека в конкретном принятии решений Национальным банком, — отметил он.

В целом регулятор ждет снижения инфляционных ожиданий казахстанцев в ближайшем будущем. Как пояснил Сулейменов, если фактическая инфляция отражает уже произошедшее изменение цен, то на оснований ожиданий населения, бизнеса и профессионального сообщества обычно принимают решения о покупках, сбережениях и инвестициях.

— Мы очень много внимания обращаем на инфляционные ожидания. Базово, конечно же, нам хотелось бы, чтобы эта дельта сужалась. То есть если фактически инфляция у нас 10,3 процента, чтобы инфляционные ожидания тоже были ближе к этой цифре. Но это очень непростая работа, — отметил он.

Как сообщалось ранее, замедлению роста цен в этот раз поспособствовало укрепление тенге, стабилизация потребительской активности и антиинфляционные меры Правительства и регулятора.