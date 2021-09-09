Когда казахстанские автодороги приведут в хорошее состояние

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда казахстанские автодороги приведут в надлежащее состояние? На этот вопрос ответил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как мы говорили, согласно государственной программе «Нурлы жол» до 2025 года мы должны привести наши республиканские дороги в 100-процентное нормативное состояние» - сказал Берик Камалиев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Вместе с тем, вице-министр добавил, что в Казахстане дороги неплохие по сравнению с другими странами СНГ.

«Мы ездим, смотрим дороги. Сегодня у нас автобаны, бетонные дороги, даже построенные вперед Российской Федерации. Начали строить бетонные дороги в 2006 году. Сегодня служит дорога «Астана – Боровое», да и другие дороги тоже неплохие. Поэтому по программе, которая у нас разработана, я хотел вам сказать. Но если цифры вас не интересуют, я скажу, что к 2025 году мы приведем наши республиканские и местные дороги в то состояние, где можем сказать, что наши дороги - в хорошем состоянии», - отметил Берик Камалиев.