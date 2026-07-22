Казахстан пока не готовит нового космонавта к полету

На этот вопрос ответил заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам спикера, отправка своего представителя в космос — большая гордость для государства и казахского народа. Казахстан гордится тремя представителями, которые совершили полет в космос и провели научные исследования, — Тохтаром Аубакировым, Талгатом Мусабаевым и Айдыном Аимбетовым. Однако преемников казахстанских космонавтов пока нет.

— В настоящее время можно было бы организовать полет в рамках проводимых и планируемых научных исследований. Тем не менее, пока рано говорить, что космонавт готовится и полетит в такие-то сроки, — сказал спикер.

Напомним, 14 июля космический корабль «Союз МС-29» с двумя российскими космонавтами и астронавтом NASA вышел на заданную орбиту и направился к Международной космической станции (МКС).

Ранее сообщалось, когда четвертый космонавт-казахстанец полетит в космос.