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Когда, как и кто смягчает карантин в Европе

Автор:  
Тимур Дюсекеев
28 Апреля 2020, 08:43
Когда, как и кто смягчает карантин в Европе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В понедельник, 27 апреля, во всем мире число инфицированных коронавирусом перевалило за отметку 3 миллиона, более чем 200 тысяч человек умерли из-за нового вируса.

Центр пандемии переместился из Европы в Соединенные Штаты Америки, где коронавирус подтвержден уже у 1 миллиона человек, а более 55 тысяч американцев стали жертвами COVID-19.

Хотя во многих странах Европы количество заболевших и умерших продолжает расти, тем не менее темпы роста значительно снизились в большинстве стран. Несколько европейских столиц уже смягчили жесткие меры изоляции, введенные из-за пандемии. О некоторых из них – в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Страны-первопроходцы

Австрия и Дания стали одними из первых, кто смягчил карантинные меры в Европе. Так, в Дании с середины апреля возобновили работу предприятия малого бизнеса, открылись детские сады и школы. Но все же страна возвращается к нормальной жизни постепенно, и до сих пор неясно, когда правительство разрешит работать ресторанам и барам.

В Австрии с 14 апреля заработали небольшие магазины, а крупные магазины, парикмахерские, маникюрные салоны и другие начнут функционировать с 1 мая. Музеи, театры, рестораны и религиозные учреждения откроются в середине мая.

С понедельника в Норвегии открылись школы, а с прошлой недели заработали дошкольные учреждения. Парикмахерские и другие услуги также стали доступными для жителей.

С этой недели смягчают карантинные меры также Швейцария и Чехия. Чешская Республика стала первой страной, открывшей свои границы и разрешившей жителям выходить из дома при условии, если люди наденут маски и будут соблюдать дистанцию.

Впрочем, торговые центры, парикмахерские, массажные салоны и музеи откроются не ранее 11 мая. Наконец, 25 мая будут открыты кафе и рестораны, а также снято большинство остальных ограничений.

В Швейцарии возобновляет работу малый бизнес. Открыть школы власти собираются после 11 мая, а вот вузы, музеи и рестораны останутся закрытыми как минимум до 8 июня.

Во всех этих странах бизнес должен придерживаться строгих правил социального дистанцирования и ограничивать количество клиентов. Власти уже предупредили население о возможности повторного введения ограничений, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

Как дела у самых пострадавших?

Италия - первая страна Европы, которая семь недель назад ввела общенациональный карантин, - с 4 мая начнет постепенно ослаблять изоляцию.

Число погибших от коронавируса в Италии остается самым высоким в Европе - там скончались более 26 тысяч человек. Однако темпы передачи инфекции снижаются: в понедельник сообщалось о 1739 новых случаев - это самый низкий показатель с 10 марта.

Итальянцам будет разрешено путешествовать по своему региону и навещать родственников. В Италии также откроются парки, но в них будет запрещено собираться вместе большому количеству людей.

Ресторанам разрешили не только доставлять, но и торговать едой на вынос из своих помещений. Тем не менее полноценно места общественного питания смогут заработать только в начале июня.

Испания и Франция также, по-видимому, преодолели пик первой волны коронавируса и готовятся к постепенной отмене ограничений.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп во вторник представит парламенту страны стратегию возвращения к нормальной жизни. Ранее президент Эмманюэль Макрон объявил, что выход постепенно начнется с 11 мая.

По количеству погибших от коронавируса Франция остается на третьем месте в Европе – после Италии и Испании.

В Испании впервые с 14 марта – когда в стране введен режим изоляции – детям разрешили выйти из дома для прогулок продолжительностью до часа в день в сопровождении взрослых.

Со 2 мая, как объявил премьер-министр Педро Санчес, должен начаться постепенный выход из режима изоляции, но при условии – если продолжится снижение числа случаев заражения.

С более чем 220 тысячами заболевших Испания остается на втором месте в мире после США по числу выявленных случаев коронавируса.

Такие разные: Германия и Британия

В Европе лучше других справляется с пандемией Германия. Там каждую неделю проводится от 300 до 500 тысяч тестов на коронавирус, что позволяет быстро определять наличие у пациентов инфекции и их изолировать, а уровень смертности от COVID-19 – один из самых низких.

ФРГ постепенно и очень осторожно возвращается к нормальной жизни. Начиная с прошлой недели в стране заработали небольшие магазины и автосалоны, решено поэтапно возобновить занятия в школах. В каких-то федеральных землях карантинные меры были ослаблены больше, где-то – меньше.

В эту пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы правительств 16 федеральных земель обсудят первые итоги смягчения мер изоляции и возможность отменить дальнейшие ограничения.

Между тем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник приступил к выполнению своих обязанностей после почти двадцатидневного лечения пневмонии COVID-19.

Джонсон призвал британцев и дальше соблюдать ограничительные меры, введенные 23 марта, чтобы избежать повторного увеличения числа заражений коронавирусом. Идти на смягчение ограничений правительство пока не рискует.

Высказываются опасения, что из-за позднего реагирования Великобритания может станет страной, наиболее сильно пострадавшей от пандемии коронавируса в Европе, и на ее долю придется более 40% всех случаев смерти на всем континенте.

Концепция «коллективного иммунитета», предполагающая отказ от карантина в надежде на то, что основная часть населения сравнительно быстро заразится, но легко перенесет заболевание и выработает при этом необходимый иммунитет, не прошла.


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