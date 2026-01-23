Когда исправительные учреждения переедут из центра Шымкента на окраину

Вопрос возможного переноса режимных объектов сегодня все чаще поднимается в общественной повестке. Как удалось выяснить в эксклюзивном интервью, этот процесс напрямую связан с реализацией генерального плана города и зависит от решений профильных ведомств.

Сегодня в Шымкенте функционируют четыре исправительных учреждения и следственный изолятор:

ИЧ-167/3 — учреждение средней безопасности (общий режим),

ИЧ-167/4 — женская колония максимальной безопасности (строгий режим),

ИЧ-167/2 — учреждение максимальной безопасности (строгий режим),

ИЧ-167/10 — колония-поселение (учреждение минимальной безопасности),

СИЗО ИЧ-167/11.

По мере расширения городской черты два учреждения фактически оказались в оживленной части Шымкента.

Прежде всего речь идет об ИЧ-167/4 на улице Майлы Кожа. Это единственная женская колония строгого режима не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Учреждение считается одним из старейших в системе УИС страны. Здание было возведено еще в 1937 году.

За десятилетия оно не раз меняло свое назначение. Здесь располагались екатерининские конюшни, затем пересыльный пункт и следственный изолятор.

Лишь в 2019 году строение официально получило статус колонии. Сегодня оно соседствует с многоэтажными домами, базаром, больницей и государственными учреждениями, оказавшись буквально вписанным в плотную городскую среду.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Похожая ситуация и вокруг ИЧ-167/3, больше известной горожанам как «31-я зона». Колония расположена на Тамерлановском шоссе. Это одна из самых загруженных городских магистралей.

Поток машин и людей здесь не стихает практически круглосуточно, в том числе по направлению к аэропорту. Рядом расположены жилые дома, торгово-развлекательные центры, магазины, рынок, остановки общественного транспорта.

Даже попытки визуально «смягчить» облик учреждений — например, с помощью ярких граффити на серых стенах — не меняют главного. Объектам строго режима становится все сложнее сосуществовать с плотной и динамичной городской застройкой.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Генплан есть, переезда — нет

Несмотря на повышенное внимание общества к этой теме, в ближайшей перспективе колонии никуда не переедут. В управлении архитектуры и градостроительства поясняют, что развитие Шымкента осуществляется исключительно в рамках генерального плана, утвержденного постановлением Правительства 17 октября 2023 года.

Расчетный срок его реализации — до 2035 года, то есть фактически на ближайшие девять лет.

— Развитие и застройка территорий населенных пунктов осуществляется на основании утвержденных в установленном порядке генеральных планов. В соответствии со статьей 47 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», — напомнил главный специалист отдела градостроительства и геоинформационных систем управления архитектуры и градостроительства Шымкента Азизбек Ажиметов.

Согласно генплану, в южной части города предусмотрена специальная зона режимных объектов площадью 105 гектаров. Именно там в перспективе допускается размещение исправительных учреждений и связанной с ними инфраструктуры.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Что показывает зонирование

В управлении уточнили, как сегодня классифицируются территории, где расположены учреждения:

ИЧ-167/4 (ул. Майлы Кожа, 6) — находится в зоне режимных объектов;

ИЧ-167/3 (Тамерлановское шоссе, 36) — размещено в зоне многоэтажной жилой застройки, частично попадая на красную линию дороги общего пользования;

СИЗО в микрорайоне Сауле — также относится к зоне режимных объектов.

Вместе с тем в ведомстве подчеркивают, что сам факт наличия генплана не означает автоматического переноса колоний.

— В границах зоны режимных территорий допускается размещение и строительство исправительных учреждений, а также иных объектов, функционально связанных с их деятельностью, — пояснили в управлении.

Вопросы переноса конкретных учреждений будут рассматриваться с учетом инфраструктуры, требований безопасности и градостроительных ограничений. Решения предстоит принимать совместно департаменту уголовно-исполнительной системы и городскому управлению строительства, что предполагает длительные согласования, расчеты и поиск ресурсов.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Инвесторы и будущее освобождаемых территорий

В акимате не скрывают, что конкретные сроки переезда, источники финансирования и формат участия частных инвесторов пока официально не определены. Открытым остается и вопрос дальнейшего использования земельных участков, которые теоретически могут освободиться — под жилую застройку, торгово-развлекательные центры, общественные пространства, социальные объекты или зеленые зоны.

В то же время власти признают, что переговоры с потенциальными инвесторами ведутся, однако говорить о принятых решениях пока преждевременно.

Таким образом, исправительные учреждения в черте Шымкента продолжат работу на прежних местах как минимум в среднесрочной перспективе. Их возможный перенос напрямую связан с реализацией генерального плана до 2035 года и потребует комплексных решений сразу нескольких государственных органов.

Напомним, сегодня в Казахстане функционируют 78 пенитенциарных учреждений, из них шесть предназначены для содержания женщин и одно — для несовершеннолетних.

Ранее Kazinform также сообщал, какие объекты планируется построить в Шымкенте на территориях парков и рынка, перешедших в государственную собственность.