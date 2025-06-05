Когда исчезнут табло с курсами валют в Казахстане

— Мы привержены нашей политике дедолларизации. Дедолларизации как в коммерческом обороте, финансовых расчетах, сбережениях, в том числе ментальной дедолларизации. Когда такие ментальные знаки очень сильно отвлекают, мы считаем, что мы пережили уже тот этап, когда это было важно. Соответственно, мы постановление примем, и срок введения тоже, думаю, будет в районе сентября. Обменники будут убирать свои вывески с улиц, — заявил глава Нацбанка.

Он уточнил, что точный срок реализации меры будет сообщен дополнительно. При этом внутри помещений обменные пункты смогут по-прежнему размещать любую визуальную информацию о курсах.

Табло с улиц уберут как обменники валют, так и банки.

Напомним, сегодня стало известно, что Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.