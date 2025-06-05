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    14:24, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Когда исчезнут табло с курсами валют в Казахстане

    Убрать уличные табло с курсами иностранных валют в Казахстане могут уже в сентябре. Об этом сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Астане, передает корреспондент агентства Kazonform.

    обменник
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    — Мы привержены нашей политике дедолларизации. Дедолларизации как в коммерческом обороте, финансовых расчетах, сбережениях, в том числе ментальной дедолларизации. Когда такие ментальные знаки очень сильно отвлекают, мы считаем, что мы пережили уже тот этап, когда это было важно. Соответственно, мы постановление примем, и срок введения тоже, думаю, будет в районе сентября. Обменники будут убирать свои вывески с улиц, — заявил глава Нацбанка.

    Он уточнил, что точный срок реализации меры будет сообщен дополнительно. При этом внутри помещений обменные пункты смогут по-прежнему размещать любую визуальную информацию о курсах.

    Табло с улиц уберут как обменники валют, так и банки.

    Напомним, сегодня стало известно, что Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%. 

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Курс валют
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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