Когда и как казахстанцам нужно платить налоги - эксперт

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Налоговые поступления играют существенную роль в развитии экономики, а элементарные навыки в налоговой сфере позволяют нам принимать правильные решения в интересах своего финансового благополучия, об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» говорит руководитель управления «Контакт-центр» департамента государственных доходов по Жамбылской области Умирзак Коспанов.

- Умирзак Сайлауович, каковы особенности уплаты налогов простыми гражданами по новым правилам?

- В 2021 году были внесены изменения и дополнения в Налоговый кодекс Республики Казахстан, были объединены в единый платеж два вида налога - на имущество и земельный. Теперь это называется «налог на имущество», он исчисляется и уплачивается по единому коду бюджетной классификации 104102.

Объектом обложения налогом на имущество физических лиц являются находящиеся на территории Казахстана жилища, здания, дачные постройки, гаражи, парковочные места и иные строения, сооружения, помещения, принадлежащие гражданам на праве собственности. Это и земельные участки.

Главная особенность внесенных с 1 января 2020 года изменений в Налоговый кодекс заключается в том, что изменился срок уплаты налога на имущество. Если ранее оплата налога на имущество производилась ежегодно в отчетном году, то, начиная с 1 января 2020 года, налог уплачивается в следующем году после отчетного.

- То есть налоги за нынешний 2022 год надо будет платить в следующем?

- Да. А в 2022 году мы уплачиваем налог за 2021 год. В этом году в июле всем налогоплательщикам были направлены пуш-уведомления о предстоящих платежах за 2021 год на мобильные приложения Каспи банка. Отмечу, что срок уплаты налога - ежегодно не позднее 1 октября. Поэтому в связи с новым порядком уплаты налогов просим всех налогоплательщиков произвести оплату налога за 2021 год до первого октября 2022 года.

- А если кто-то не успеет, или забудет оплатить до первого октября этого года?

- В таком случае, об этом ему напомнят соответствующие службы. В случае неуплаты налога в указанный срок будет начисляться пеня. Затем будут применяться меры принудительного взыскания - уведомления, налоговые приказы, передача материалов частным судебным исполнителям.

- Здесь, наверное, надо пояснить, кто должен платить налоги, а кто от них освобождается…

- В настоящее время изменились положения, ранее предусматривавшие категории лиц, по которым действовало полное освобождение от уплаты налога на имущество. В частности, на основании статьи 526 Налогового кодекса РК, плательщиками налога на имущество физических лиц не являются герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий «Халық Қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан». И это при условии, если стоимость имущества таких граждан не превышает 1000-кратный размер МРП, то есть, чуть более 3 млн тенге. При превышении этой суммы, будет уплачиваться разница.

Неплательщики налога на имущество физических лиц также ветераны Великой Отечественной войны, казахстанцы, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны. Освобождены и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Плательщиками налога на имущество физических лиц не являются и лица, проработавшие или прослужившие не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и ненагражденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, инвалиды. Это касается различного рода земельных участков, занятых жилищным фондом, придомовых земельных участков, а также земельных участков с личным домашним (подсобным) хозяйством, садоводством и дачной постройкой. Что касается земельных участков, занятых под гаражи, то это при условии, если стоимость имущества не превышает 1500-кратный размер МРП, или примерно 4,59 млн тенге. При превышении уплачивается разница.

Такие же правила действуют в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до достижения ими 18-летнего возраста, многодетных матерей, удостоенных звания «Мать-героиня», награжденных подвеской «Алтын алқа», отдельно проживающих пенсионеров.

- Где можно оплачивать налоги?

- Уплату налогов физических лиц можно произвести через отделения банков, а также посредством мобильных приложений банков. Можно оплатить через отделения АО «Казпочта», через платежные терминалы, на сайте портала электронного Правительства (E-gov.kz), на сайте Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz через сервис «Сведения об отсутствии/наличии налоговой задолженности», а также с помощью мобильного приложения eSalyk Azamat.

Очень легко оплачивать налоги посредством мобильного приложения eSalyk Azamat - без заполнения реквизитов, без посещения банков, даже без использования платежных терминалов.

- Как платят налоги жители Жамбылской области?

- Надо сказать, что в нашей области на сегодняшний день от 110 тыс. физических лиц поступившая сумма налога на имущество составила 270,5 млн тенге. При численности населения Жамбылской области примерно 1,2 млн человек получается, что каждый десятый уже оплатил налоги. До конца 2022 года ожидается еще поступление примерно 120 млн тенге от 60 тыс. физических лиц.