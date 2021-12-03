Когда и где можно посмотреть фильм о Елбасы «Qazaq. История золотого человека»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стал известен график трансляции фильма о Елбасы «Qazaq. История золотого человека», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Хабар: по выходным дням – 4, 5, 11, 12 декабря 2021 года (по две серии в день). Время трансляции: 22:00 (после программы «Жеті күн»).

Первый канал. Евразия - по будням в 20:40 часов. Показ проходит с 1 декабря.

КТК - по будням в 18:40 часов, а в выходные дни в 18:30. Показ проходит с 1 декабря.

Напомним, 1 декабря состоялась премьера фильма о Елбасы «Qazaq. История золотого человека».

В фильме Елбасы поделился мнением касательно демографической ситуации в стране. «Я всегда говорю: Малайзия была 16 млн, как мы. Через 40 лет там стало 60-70 млн человек. Но ситуация сейчас другая, стали культурными, стали планировать семьи сейчас. Но все равно, думаю, будет нормально», - сказал Нурсултан Назарбаев в документальном фильме Оливера Стоуна «Qazaq. История золотого человека».

Кроме того, Н. Назарбаев высоко оценил роль русского языка в становлении казахстанской культуры.

«Соприкосновение с русской культурой сыграло очень благоприятную роль для казахов. В том числе русский язык, через который мы вышли на мировую культуру, потому что переведенных на казахский язык никаких исторических, культурных, научных (источников, прим. ред.) не было, мы до всего этого доходили через русский язык, через русскую культуру. До революции образованных людей было 5%-6%, сейчас 100% казахов образованные», - заключил Н. Назарбаев.