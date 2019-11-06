Когда достроят проблемные ЖК «Территория комфорта-1» и «Алтын шар» в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дольщики проблемного ЖК «Территория комфорта-1» в Нур-Султане получат новые квартиры в 2021 году. Об этом заявил заместитель акима города Алтынбек Кайсагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как проинформировал Алтынбек Кайсагалиев, дольщиками снесенного жилого комплекса являются свыше 500 человек.
«Люди получат жилье в доме, построенном на этом же месте. Строительство планируется завершить в течение двух лет. До конца года планируем снести дом полностью. В 2021 году дом будут вводить в эксплуатацию», - сообщил замакима на пресс-конференции в СЦК.
Также А. Кайсагалиев рассказал о ситуации вокруг строительства еще одного проблемного жилого комплекса - «Алтын шар».
«Там три пятна (пятно - участок, определяющий границы заложенного фундамента – корр.). Пятна 1 и 2 сегодня находятся на стадии завершения, на 90% готовности. Третье пятно на стадии фундамента. На сегодняшний день планируется выделить 4,7 млрд тенге для завершения «Алтын шар-1», «Алтын шар-2», «Алтын шар-3». В ближайшие 10 дней будет подписан договор о финансировании данного объекта», - проинформировал заместитель акима.
По словам А. Кайсагалиева, ЖК «Алтын шар-1» и «Алтын шар-2» планируется завершить в ближайшие три месяца, а третий комплекс - в следующем году.
Напомним, по информации акимата, строительство всех проблемных объектов в Нур-Султане завершится в ближайшие 3-4 года.
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