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    15:25, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Когда доставят вакцину Pfizer в Алматы и будут ли прививать детей добровольно

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Когда доставят вакцину Pfizer в Алматы и кого будут прививать, рассказал руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вакцину Pfizer планировалось доставить в IV квартале. В Алматы ее планируют доставить после 20 октября. Для города пока планируется от 130 до 160 тысяч доз. Но еще идет уточнение выделения квоты для Алматы», - ответил Табынбаев

    Он добавил, что американской вакциной в первую очередь будут прививать детей, медработников, пожилых людей, которые живут в закрытых учреждениях.

    «Мы имеем определенное количество по своим отчетам, сколько у нас работает медработников, сколько лечатся в закрытых учреждениях детей и пожилых людей. И конечно же, сколько у нас имеется детей и беременных. Мы общее количество знаем, все зависит от числа желающих», - добавил спикер.

    Между тем, главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин дополнил, что эта вакцина позволит увеличить охват вакцинации.

    «При поставке вакцины Pfizer мы также сможем привить 306 тысяч человек - это количество школьников и студентов. Это позволит увеличить охват вакцинации и увеличить иммунную прослойку, что несомненно скажется на снижении заболеваемости», - отметил он.

    Заместитель акима города Ержан Бабакумаров пояснил, что вакцинация для детей будет добровольной.

    «В отношении детей наша позиция предельна ясна и четко. Вакцинация детей будет добровольной по согласию родителей. Вместе с тем, когда мы будем делать заявки на Pfizer, нам нужна оценка возможного потенциального контингента, чтобы у нас вакцин хватило и не допускать тех моментов, которые у нас были в городе, когда в какие-то моменты вакцин не хватало. В этой связи такие расчеты, оценка по линии СЭС проводятся. Вакцинация детей будет добровольной и не надо поддаваться никаким спекуляциям», - пояснил Ержан Бабакумаров.

    Ранее замакима сообщил, что в городе нужно вакцинировать не 1 миллион 90 тысяч человек, что составляет 70 процентов взрослого населения города, а до 1,3 миллиона человек. Тогда город будет более-менее в относительной безопасности.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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