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Когда дети-сироты Петропавловска получат жилье

3 Февраля 2023, 20:07
Когда дети-сироты Петропавловска получат жилье

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров поинтересовался у главы Петропавловска, когда все дети-сироты, состоящие в очереди на получение жилья, получат квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата рассматривали вопрос снижения объемов строительства. Глава региона подчеркнул, что планы на этот год останутся прежними, ни о каком уменьшении речи быть не может. В этом году в регионе должны построить 450 тысяч квадратных метров жилья.

«У нас 1780 обращений от граждан, относящихся к социально уязвимым категориям. В том числе 378 детей-сирот. Когда мы обеспечим их жильем?» - поинтересовался А.Сапаров у акима Петропавловска.

Глава города Руслан Анбаев заявил, что нужно строить не менее 600 арендно-коммунальных квартир в год.

«Из них 20% - сиротам. Таким образом, в течение 3-4 лет можно закрыть потребность. В этом году 100 квартир заселим», - сказал Р. Анбаев.

Недавно Антикоррупционная служба сообщала, что в Петропавловске детям-сиротам выдали за период с 2019 по 2022 годы почти в два раза меньше жилья, чем полагалось по закону.


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