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Когда был отменен закон о Первом Президенте – ответ главы Минюста

19 Декабря 2022, 11:55
Когда был отменен закон о Первом Президенте – ответ главы Минюста

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – После того, как из Конституции были изъяты нормы о Первом Президенте, закон был фактически отменен. Об этом сообщил министр юстиции РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После совместного заседания Палат Парламента представители СМИ спросили министра: «Когда будет отменен закон о Первом Президенте?».

«Закон будет рассмотрен после его внесения в Парламент. Не могу сказать, когда он будет внесен. Есть три субъекта, которые инициируют закон: Президент, Правительство или сами депутаты Парламента. Сейчас работаем. Есть и другие законы, кроме этого закона. Необходимо повышать благосостояние населения. Это первый вопрос, который нужно рассмотреть. Принимаем, когда придет время. После того, как из Конституции были изъяты нормы о Первом Президенте, закон был фактически отменен. Поэтому необходимо подготовить закон, чтобы принять постановление о том, что оно официально отменено», - сказал он.

Канат Мусин также отметил, что изменения в Конституцию вступили в полную силу.


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