Когда будут проходить сельскохозяйственные ярмарки в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Еженедельное проведение сельскохозяйственных ярмарок с участием регионов приостановлено до 4 августа, передает официальный сайт акимата Астаны.
23 июня по адресу: улица Қ. Мунайтпасова, 7 (парковочная зона СК «Казакстан») стартовал традиционный сезон еженедельных сельскохозяйственных ярмарок с участием товаропроизводителей регионов республики.
В связи с продолжительными холодами и неустойчивыми погодными условиями в регионах страны до сих пор проводятся мероприятия по посадке и выращиванию сельскохозяйственной продукции.
В этой связи еженедельное проведение сельскохозяйственных ярмарок с участием регионов приостановлено до 4 августа 2018 года.
ГРАФИК
сельскохозяйственных ярмарок,
проводимых с июня по октябрь 2018 года с участием регионов Республики Казахстан
|
№ п./п.
|
Дата проведения
|
Регион
|
1.
|
23-24 июня
|
Туркестанская область
|
2.
|
30 июня - 1 июля
|
Карагандинская область
|
3.
|
7-8 июля
|
Туркестанская область
|
4.
|
4-5 августа
|
Жамбылская область
|
5.
|
11-12 августа
|
Туркестанская область
|
6.
|
18-19 августа
|
Западно-Казахстанская область
|
7.
|
25-26 августа
|
Атырауская и Алматинская области
|
8.
|
1-2 сентября
|
Костанайская область
|
9.
|
8-9 сентября
|
Павлодарская область
|
10.
|
15-16 сентября
|
Туркестанская область
|
11.
|
22-23 сентября
|
Актюбинская область
|
12.
|
29-30 сентября
|
Восточно-Казахстанская область
|
13.
|
6-7 октября
|
Кызылординская область
|
14.
|
13-14 октября
|
Павлодарская область
|
15.
|
20-21 октября
|
Северо-Казахстанская область
|
16.
|
27-28 октября
|
Акмолинская область
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