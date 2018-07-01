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Когда будут проходить сельскохозяйственные ярмарки в Астане

25 Июля 2018 14:51 170
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Когда будут проходить сельскохозяйственные ярмарки в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Еженедельное проведение сельскохозяйственных ярмарок с участием регионов приостановлено до 4 августа, передает официальный сайт акимата Астаны.

23 июня по адресу: улица Қ. Мунайтпасова, 7 (парковочная зона СК «Казакстан») стартовал традиционный сезон еженедельных сельскохозяйственных ярмарок с участием товаропроизводителей регионов республики.

В связи с продолжительными холодами и неустойчивыми погодными условиями в регионах страны до сих пор проводятся мероприятия по посадке и выращиванию сельскохозяйственной продукции.

В этой связи еженедельное проведение сельскохозяйственных ярмарок с участием регионов приостановлено до 4 августа 2018 года.

ГРАФИК

сельскохозяйственных ярмарок,

проводимых с июня по октябрь 2018 года с участием регионов Республики Казахстан

№ п./п.

Дата проведения

Регион

1. 

23-24 июня

Туркестанская область

2. 

30 июня - 1 июля

Карагандинская область

3. 

7-8 июля

Туркестанская область

4. 

4-5 августа  

Жамбылская область

5. 

11-12 августа 

Туркестанская область

6. 

18-19 августа

Западно-Казахстанская область

7. 

25-26 августа

Атырауская и Алматинская области

8. 

1-2 сентября

Костанайская область

9. 

8-9 сентября

Павлодарская область

10.

15-16 сентября 

Туркестанская область

11.

22-23 сентября  

Актюбинская область

12.

29-30 сентября  

Восточно-Казахстанская область

13.

6-7 октября  

Кызылординская область

14.

13-14 октября  

Павлодарская область

15.

20-21 октября

Северо-Казахстанская область

16.

27-28 октября  

Акмолинская область

 

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Ключевые слова: Астана, Сельское хозяйство,
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