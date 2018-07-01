Когда будут проходить сельскохозяйственные ярмарки в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Еженедельное проведение сельскохозяйственных ярмарок с участием регионов приостановлено до 4 августа, передает официальный сайт акимата Астаны.

23 июня по адресу: улица Қ. Мунайтпасова, 7 (парковочная зона СК «Казакстан») стартовал традиционный сезон еженедельных сельскохозяйственных ярмарок с участием товаропроизводителей регионов республики.

В связи с продолжительными холодами и неустойчивыми погодными условиями в регионах страны до сих пор проводятся мероприятия по посадке и выращиванию сельскохозяйственной продукции.

В этой связи еженедельное проведение сельскохозяйственных ярмарок с участием регионов приостановлено до 4 августа 2018 года.

ГРАФИК

сельскохозяйственных ярмарок,

проводимых с июня по октябрь 2018 года с участием регионов Республики Казахстан