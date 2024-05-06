Когда будут построены новые водохранилища в ЗКО

В каком состоянии находятся водохранилища в Западно-Казахстанской области? Какие новые водохранилища планируется построить? На эти вопросы корреспондента агентства Kazinform ответил руководитель филиала РГП «Казводхоз» в ЗКО Рауан Хусаинов.

Как сообщил Рауан Хусаинов, в соответствии с поручением Президента, комплексным планом восстановления оросительных систем на 2024–2026 годы, утвержденным Министерством водных ресурсов и ирригации РК и акиматом ЗКО, строительство Жалпакталского водохранилища будет за счет средств республиканского бюджета.

Фото: Ғайсағали Сейтақ

По словам руководителя филиала «Казводхоз», строительство водохранилища вместимостью 28,4 млн кубометров в русле реки Караозен даст возможность уменьшить зависимость от закупки воды из Волги у соседнего государства, обеспечить водой около 15 тысяч гектаров орошаемых земель и 23 тысячи гектаров пастбищ, а также не допускать наводнений в паводковый период.

— В настоящее время в связи с завершением проекта «реконструкция Кирово-Чежинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в реку Большой Узень», строительство Жалпакталского водохранилища нужно для логического завершения проекта, то есть, чтобы собирать воду, подаваемую через Кирово-Чижинский канал в реку Караозен. Проектно-сметную документацию разрабатывает ТОО «Уралводпроект». Срок строительства установлен на 2024–2026 годы, — сказал Р.Хусаинов.

Фото: Ғайсағали Сейтақ

Вместе с тем, изучается вопрос строительства водохранилища на реке Сарыозен вблизи села Сексенбай Казталовского района. Это нужно для сбора паводковых вод в трансграничной реке Сарыозен, в санитарно-экологических целях, а также для орошение, в том числе для подачи воды на участки с лиманным орошением. Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов начал подготовку технико-экономического обоснования. Стоимость этой работы, согласно договору, составляет 1,6 млн тенге.

— Прогнозный объем водохранилища и стоимость строительство монтажных работ будет известна после разработки ТЭО. Решение о строительстве водохранилища будет принято после завершения разработки технико-экономического обоснования, — сказал руководитель филиала.

Фото: Ғайсағали Сейтақ

По словам Рауана Хусаинова, в настоящее время водохранилища филиала РГП «Казводхоз» в ЗКО заполнены водой, в среднем на 93,2%, то есть в них 473 млн кубометров воды (проектная вместимость 507 млн кубометров).

Из реки Жайык в Жайык-Кушумскую систему поступает 138 кубометров воды в секунду. С начала года в систему принято 388 млн кубометров воды. На сегодня накопленная в водохранилищах вода перебрасывается в озера, лиманы и на природные сенокосы.

Уровень воды в Шаганском водохранилище, расположенном в Уральске, находится на 30,40 метрах по Балтийской отметке.

По водохозяйственным системам филиала подана вода на лиманы и природные сенокосы общей площадью более 90 тысяч гектаров. Продолжается переброска воды в природные озера. В том числе из Жайык-Кушумской системы подано воды в озеро Бирказан 2 млн кубометров, в Орыс Копа 3 млн кубометров, в Жалтырколь 5 млн кубометров, в Сорколь 2 млн кубометров, в Сагырбай 3 млн кубометров, в Кисык-Камыс 3 млн кубометров. Из реки Сарыозен подано воды в озеро Канбакты 3 млн кубометров, в Кашкар 5 млн кубометров, в Сары Айдын 3 млн кубометров и в Айдын 3 млн кубометров, из реки Каразен в Камыс-Самарские озера 60 млн кубометров и в реку Мукыр 6 млн кубометров.

Фото: РГП «Казводхоз» в ЗКО

В настоящее время ситуация на водохозяйственных объектах филиала стабильная. Руководитель филиала сообщил, что в этом году из Ириклинского водохранилища в России в реку Жайык сбрасывалось 2 170 кубометров воды в секунду, в результате были затоплены города Орск и Оренбург.

По историческим данным, уровень воды в реке Жайык вблизи города Уральска в 1942 году достиг 945 сантиметров, в 1957 году 933 сантиметров, в 1994 году 853 сантиметров, а в апреле текущего года — 865 сантиметров.

Фото: РГП «Казводхоз» в ЗКО

Следует отметить, что в 1942 году в результате сильного наводнения вышли из строя главное сооружение Жайык-Кушумской системы вблизи села Кушум и Кушумский магистральный канал, и только в 1967 году они были восстановлены.

— Во время наводнения 2024 года была обеспечена сохранность главного сооружения Жайык-Кушумской системы вблизи села Кушум и других водных объектов. И все же, наводнением были повреждены плотины Кирово-Чижинского, Бударинского, Первомайского и Санкибайского магистральных каналов, а также дорога на плавучую насосную станцию объекта «IV этап реконструкции Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы Караозен в районе села Акпатер Казталовского района». В настоящее время филиал своими силами занимается их восстановлением, наряду с распределением паводковых вод, — сказал Р.Хусаинов.

Фото: РГП «Казводхоз»

Главный гидротехник филиала РГП «Казводхоз» в ЗКО Шынболат Ермагамбетов отметил, что строительство новых водохранилищ будет нелегким делом.

— На мой взгляд, вначале нужно привести в порядок имеющиеся, изношенные водохранилища. Например, в Западно-Казахстанской области имеется 39 водохранилищ общей проектной вместимостью 630 миллионов кубометров, из них 14 требуют реконструкции. Вообще, строить новые водохранилища — нелегкая работа. В последнее время не стало институтов, которые могут разрабатывать проекты с учетом гидрологии рек и других обстоятельств. На их месте различные ТОО, частные предпринимательские организации. Хотя водохранилище является искусственным сооружением в русле реки, оно подобно тромбу, который возникает в кровеносном сосуде. Поэтому, здесь нужны специалисты, — заключил Шынболат Ермагамбетов.

Фото: РГП «Казводхоз»

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи села Тайпак в ЗКО уровень воды в реке Жайык превысил опасную отметку.