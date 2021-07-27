Когда будут доступны вакцины QazVac и SinoVac в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Когда алматинцы смогут вакцинироваться QazVac и SinoVac, ответил руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многим людям, которые получили SinoVac, это понравилось. Сейчас идет большой спрос. Мы получили информацию со стороны Министерства здравоохранения, что уже прошли переговоры и в ближайшее время в стране и Алматы будет поставка этой вакцины. Максимум две-три недели», - отметил спикер.

Он также добавил, что в городе в течение двух-трех дней планируется поставка 3000 доз вакцины QazVac, а дальнейшем, предварительно в октябре этого года, будет доступна вакцина Pfizer.

Ранее сообщалось, что в Алматы закончились вакцины от коронавируса Hayat-Vax, CoronaVac и QazVac. Сейчас населению доступна только вакцина «Спутник V».



