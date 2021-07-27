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Когда будут доступны вакцины QazVac и SinoVac в Алматы

27 Июля 2021 18:16
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Когда будут доступны вакцины QazVac и SinoVac в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Когда алматинцы смогут вакцинироваться QazVac и SinoVac, ответил руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Многим людям, которые получили SinoVac, это понравилось. Сейчас идет большой спрос. Мы получили информацию со стороны Министерства здравоохранения, что уже прошли переговоры и в ближайшее время в стране и Алматы будет поставка этой вакцины. Максимум две-три недели», - отметил спикер.

Он также добавил, что в городе в течение двух-трех дней планируется поставка 3000 доз вакцины QazVac, а дальнейшем, предварительно в октябре этого года, будет доступна вакцина Pfizer.

Ранее сообщалось, что в Алматы закончились вакцины от коронавируса Hayat-Vax, CoronaVac и QazVac. Сейчас населению доступна только вакцина «Спутник V».



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#Алматы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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