Когда будет организован экспорт свинины в Китай, рассказали в Минсельхозе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров о сроках начала экспорта казахстанской свинины в Китай, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Перспективным направлением в повышении экспорта животноводческой продукции является производство свинины. В 2019 году министерством проведена работа по подтверждению статуса свободной страны по африканской чуме свиней на уровне МЭБ. Также был подписан ветеринарный сертификат с КНР на экспорт свинины», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.
Он напомнил, в 2019 году проведен первый этап инспекционных работ со стороны Главной таможенной службы Китая.
«В рамках Комплексного плана по восстановлению экономики ведется работа по согласованию с Главной таможенной службой КНР вопроса включения казахстанских предприятий в реестр импортеров. Таким образом, до конца будет организована поставка свинины в КНР», - отметил министр.
По его словам благодаря этим мерам, повысился интерес со стороны зарубежных компаний в инвестировании в производство свинины.
«В настоящее время на этапе реализации и проектирования находятся 11 проектов с мощностью 187 тысяч тонн. По 6 проектам ведется строительные работы. В большинстве проектов частные инвестиции. В целом за счет данных проектов планируется ближайшие годы обеспечить рост объемов производства в 2,7 раза. Объем инвестиций составит 271 млрд тенге. Будет создано дополнительно 3,8 тысяч рабочих мест», - заключил С. Омаров.
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