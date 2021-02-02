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    14:54, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Когда будет асфальт - районному акиму показали грязные улицы в прямом эфире в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Житель Алматы пожаловался на грязные улицы и неасфальтированные дороги в микрорайоне Акжар и попросил помощи. Аким Наурызбайского района ответил на критику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе отчетной встречи акима района Санжара Тогая, один из жителей микрорайона Акжар подключился к прямому эфиру через Zoom и показал грязные улицы.

    «На улице Кадыра Мырзалиева нет дороги. Я специально вышел на улицу, чтобы показать вам это. Летом здесь пыльно, зимой такая грязь стоит. Когда у нас будет асфальт? Здесь невозможно даже сходить в магазин пешком. Просьба сделать нам асфальтированную дорогу и тротуар», - обратился житель к акиму.

    Аким района Санжар Тогай ответил, что сейчас по этой улице прокладывается водопроводная сеть с восточной стороны.

    «В этом году также начнем прокладывать водопровод с западной стороны. Это переходящий проект. В этом году мы закончим. Там будут и тротуар, и асфальт и освещение. Это уже есть в проекте. Зимой там нельзя укладывать асфальт. Когда потеплеет -заасфальтируем. На всех 74 улицах микрорайона Акжар мы сделаем асфальт, освещение и тротуар. Часть сделаем в этом году, а часть - в следующем. Прошу потерпеть немного. Там главная проблема была вода. Сколько лет вы об этом меня просили. Поэтому такие неудобства есть. Мы все сделаем, потерпите. Спасибо!», - отметил аким района.




    Теги:
    Дороги Акимат Общество Алматы
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