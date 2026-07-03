Когда банковский счет могут заблокировать

Как объяснил директор департамента налогового администрирования Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Бектас Адилгалиев, камеральный контроль проводится без выезда к налогоплательщику. Специалисты анализируют налоговую отчетность и сопоставляют ее с данными информационных систем Комитета государственных доходов, включая электронные счета-фактуры, сведения онлайн контрольно-кассовых машин и другие источники информации.

Основная цель такого контроля — предоставить налогоплательщику возможность самостоятельно устранить выявленные несоответствия.

— Если система выявляет расхождения, налогоплательщику автоматически направляется уведомление. В 99 процентах случаев оно поступает в раздел входящих документов в кабинете налогоплательщика. На его исполнение отводится 30 рабочих дней, или примерно 45 календарных дней, — пояснил Бектас Адилгалиев.

В течение этого срока налогоплательщик может либо согласиться с замечаниями и представить дополнительную налоговую отчетность, либо, если не согласен с результатами проверки, направить в налоговые органы пояснение и при необходимости приложить подтверждающие документы. После выполнения одного из этих действий камеральный контроль считается завершенным.

Как отметил спикер, сегодня все основные этапы процедуры автоматизированы. В случае выявления несоответствий система самостоятельно формирует и направляет уведомление налогоплательщику.

— Если в установленный срок налогоплательщик не представит ни дополнительную отчетность, ни пояснения, то налоговые органы вправе применить меры, предусмотренные Налоговым кодексом, в том числе приостановить расходные операции по банковским счетам. После того как налогоплательщик представит пояснения или дополнительную налоговую отчетность, ограничения снимаются в течение одного рабочего дня, — уточнил директор департамента.

По словам Бектаса Адилгалиева, автоматизация камерального контроля позволяет минимизировать влияние человеческого фактора, обеспечить единый подход к проведению налогового контроля во всех регионах страны и сделать процедуру более прозрачной и удобной для налогоплательщиков.

Напомним, Комитет государственных доходов (КГД) Минфина РК ранее направил информационные письма гражданам, чьи банковские операции за I квартал 2026 года имеют признаки получения доходов от предпринимательской деятельности.