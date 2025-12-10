Когда Бакытгуль Хаменова приступит к отбыванию наказания

— Приговором № 2 суда города Атырау от 15 ноября 2022 года Бакытгуль Хаменова признана виновной по пункту 2 части 3 статьи 366 Уголовного кодекса. Ее пожизненно лишили права занимать определенные должности. Кроме того, ей назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы, однако на основании части 1 статьи 74 Уголовного кодекса исполнение наказания было отсрочено на три года, — отметил глава департамента.

По его словам, с 10 марта 2023 года осужденная состоит на учете в городском пробационном службе Атырау.

— Срок отсрочки исполнения наказания истекает 10 марта 2026 года. Согласно приговору суда, в этот период она обязана заниматься воспитанием ребенка, — пояснил Изтилеуов.

Он также подчеркнул, что дальнейший порядок отбывания наказания будет определен решением суда в соответствии с частью 3 статьи 74 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

— По завершении срока отсрочки пробационная служба направит в суд соответствующее представление. Учитывая ее поведение, суд примет решение — освободить от наказания, заменить его более мягким или направить ее для отбывания наказания в соответствующее учреждение, — добавил Азамат Изтлеуов.

Ранее сообщалось, что Бакытгуль Хаменова, осужденная за получение взятки, была замечена на тое в Атырау.