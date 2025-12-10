РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:45, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Когда Бакытгуль Хаменова приступит к отбыванию наказания

    Экс-депутат Мажилиса и экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова находится на учете в городском пробационном службе Атырау. Об этом сообщил руководитель департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области Азамат Изтлеуов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: instagram.com/bakytgul_khamenova

    — Приговором № 2 суда города Атырау от 15 ноября 2022 года Бакытгуль Хаменова признана виновной по пункту 2 части 3 статьи 366 Уголовного кодекса. Ее пожизненно лишили права занимать определенные должности. Кроме того, ей назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы, однако на основании части 1 статьи 74 Уголовного кодекса исполнение наказания было отсрочено на три года, — отметил глава департамента.

    По его словам, с 10 марта 2023 года осужденная состоит на учете в городском пробационном службе Атырау.

    — Срок отсрочки исполнения наказания истекает 10 марта 2026 года. Согласно приговору суда, в этот период она обязана заниматься воспитанием ребенка, — пояснил Изтилеуов.

    Он также подчеркнул, что дальнейший порядок отбывания наказания будет определен решением суда в соответствии с частью 3 статьи 74 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

    — По завершении срока отсрочки пробационная служба направит в суд соответствующее представление. Учитывая ее поведение, суд примет решение — освободить от наказания, заменить его более мягким или направить ее для отбывания наказания в соответствующее учреждение, — добавил Азамат Изтлеуов.

    Ранее сообщалось, что Бакытгуль Хаменова, осужденная за получение взятки, была замечена на тое в Атырау.

