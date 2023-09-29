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    13:13, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Когда алматинский апорт зарегистрируют в качестве национального бренда

    Когда алматинский апорт зарегистрируют в качестве национального бренда
    Фото: Александр Павский / МИА «Казинформ».

    Министр юстиции РК Азамат Ескараев рассказал о процессе регистрации яблок сорта «апорт» в качестве национального бренда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Помимо выдачи патентов в интеллектуальной сфере, мы работаем над защитой интересов нашей страны на мировом уровне. В частности, мы работаем над регистрацией яблок сорта «апорт» как мирового географического показателя, - сказал Азамат Ескараев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Министр напомнил, что это специальное поручение Президента.

    - Президент сказал, что надо сделать апорт Алматы национальным брендом. Мы взялись за эту работу и сейчас продвигаемся вперед. В этих целях в текущем году была создана ассоциация. В нашу организацию «Казпатент» от имени ассоциации поступило заявление о регистрации алматинского апорта в качестве бренда. Такая работа ведется, - добавил А. Ескараев.

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    Минюст
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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