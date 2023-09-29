Когда алматинский апорт зарегистрируют в качестве национального бренда

- Помимо выдачи патентов в интеллектуальной сфере, мы работаем над защитой интересов нашей страны на мировом уровне. В частности, мы работаем над регистрацией яблок сорта «апорт» как мирового географического показателя, - сказал Азамат Ескараев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Министр напомнил, что это специальное поручение Президента.

- Президент сказал, что надо сделать апорт Алматы национальным брендом. Мы взялись за эту работу и сейчас продвигаемся вперед. В этих целях в текущем году была создана ассоциация. В нашу организацию «Казпатент» от имени ассоциации поступило заявление о регистрации алматинского апорта в качестве бренда. Такая работа ведется, - добавил А. Ескараев.