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    Когда Air Astana возобновит рейсы в Дубай

    Авиакомпания Air Astana с 15 июля планирует возобновить выполнение регулярных рейсов по маршрутам Алматы – Дубай – Алматы и Астана – Дубай – Астана, передает Kazinform.

    Дубай
    Фото: Gulf news

    В компании отметили, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке. В зависимости от обстановки расписание полетов может быть скорректировано.

    В случае дополнительных изменений авиакомпания обещает своевременно информировать пассажиров.

    Напомним, 12 июля Air Astana сообщила об изменениях в расписании рейсов в Дубай на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.


    Самолет Эйр Астана Дубай Авиация Задержка и отмена авиарейсов
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор