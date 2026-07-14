Когда Air Astana возобновит рейсы в Дубай
Авиакомпания Air Astana с 15 июля планирует возобновить выполнение регулярных рейсов по маршрутам Алматы – Дубай – Алматы и Астана – Дубай – Астана, передает Kazinform.
В компании отметили, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке. В зависимости от обстановки расписание полетов может быть скорректировано.
В случае дополнительных изменений авиакомпания обещает своевременно информировать пассажиров.
Напомним, 12 июля Air Astana сообщила об изменениях в расписании рейсов в Дубай на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.