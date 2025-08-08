Коджаэли обошел Стамбул: опубликован рейтинг самых богатых регионов Турции

Результаты оказались неожиданными для многих: на первом месте – промышленный центр Коджаэли, обогнавший самый большой мегаполис Стамбул.

В пятерку самых богатых регионов Турции вошли:

Коджаэли

Стамбул

Анкара

Текирдаг

Измир

Коджаэли оказался лидером благодаря своей мощной промышленной базе, включая автомобильную, химическую и металлургическую отрасли. Провинция играет ключевую роль в экономике страны, несмотря на свою относительно небольшую территорию и численность населения по сравнению с другими мегаполисами.

Стамбул, крупнейший город и экономическое сердце Турции, занял вторую строчку. Несмотря на высокую концентрацию финансовых институтов, бизнеса и торговли, стремительный рост населения и высокие издержки могли повлиять на его позицию в рейтинге.

Анкара, столица страны, традиционно входит в число ведущих регионов благодаря наличию государственных учреждений и развитому сектору услуг.

Текирдаг и Измир замыкают пятерку, демонстрируя стабильный рост за счет развития промышленности, логистики и туризма.

Эти данные дают представление о том, как меняется экономическая карта Турции. Ведущие позиции занимают не только мегаполисы, но и промышленные провинции, демонстрирующие высокую эффективность и инвестиционную привлекательность.

