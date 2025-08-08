Коджаэли обошел Стамбул: опубликован рейтинг самых богатых регионов Турции
Институт статистики Турции (ТÜİK) опубликовал свежие данные, определив самые богатые провинции страны по уровню валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Результаты оказались неожиданными для многих: на первом месте – промышленный центр Коджаэли, обогнавший самый большой мегаполис Стамбул.
В пятерку самых богатых регионов Турции вошли:
- Коджаэли
- Стамбул
- Анкара
- Текирдаг
- Измир
Коджаэли оказался лидером благодаря своей мощной промышленной базе, включая автомобильную, химическую и металлургическую отрасли. Провинция играет ключевую роль в экономике страны, несмотря на свою относительно небольшую территорию и численность населения по сравнению с другими мегаполисами.
Стамбул, крупнейший город и экономическое сердце Турции, занял вторую строчку. Несмотря на высокую концентрацию финансовых институтов, бизнеса и торговли, стремительный рост населения и высокие издержки могли повлиять на его позицию в рейтинге.
Анкара, столица страны, традиционно входит в число ведущих регионов благодаря наличию государственных учреждений и развитому сектору услуг.
Текирдаг и Измир замыкают пятерку, демонстрируя стабильный рост за счет развития промышленности, логистики и туризма.
Эти данные дают представление о том, как меняется экономическая карта Турции. Ведущие позиции занимают не только мегаполисы, но и промышленные провинции, демонстрирующие высокую эффективность и инвестиционную привлекательность.
