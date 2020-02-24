Кодекс о здоровье обсуждают с общественностью эксперты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходит круглый стол по обсуждению норм проекта нового кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В приветственном слове заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров отметил, что мероприятие нацелено на открытое обсуждение законопроекта с широкой общественностью, представителями медицинских организаций до его внесения в Мажилис Парламента РК.

«Документ разработан в целях дальнейшего совершенствования системы здравоохранения с учетом тех мнений, которые сейчас существуют», - сказал Е. Бабакумаров.

Проект кодекса был разработан на основе изучения мирового опыта и в соответствии с рекомендациями ВОЗ. На сегодня уже проведено 7 публичных обсуждений, 5 раз обеспечено размещение и обсуждение на портале «Открытые нормативно-правовые акты».

Депутат Мажилиса Парламента РК, руководитель рабочей группы по законопроекту Зауреш Аманжолова сообщила, что в состав рабочей группы входят 53 человека - представители общественности, экспертного сообщества и представители неправительственных организаций.

По обсуждению проекта кодекса состоялось 24 заседания, получено 791 предложение от общественности. Из них около 600 принято, 200 находятся на доработке. Обсуждение продолжается.

Зауреш Аманжолова добавила, что в Мажилис Парламента поступило более 1000 предложений по кодексу. Она поднимала самый обсуждаемый на сегодня вопрос о трансплантологии.

По ее словам, изымать органы человека без его разрешения никто не будет, однако рассматривается вариант, что изъятие органов может случиться, если на это разрешение дадут родственники умершего в письменном виде.

Она также добавила, что за последние три года в Казахстане уменьшилось донорство и более трех тысячи человек нуждаются в трансплантологии, из них 70% те, которым нужны органы, а еще 250 - это дети.

«К сожалению, у нас нет детского трансплантологии, дети ждут, когда дойдут до определенного возраста… Но донором может быть любой человек, который изъявляет свое желание. Но категорически запрещена продажа. Вывоз будет исключительно для казахстанцев, которые находятся в других странах. То есть, другим иностранным гражданам мы органы не даем», - сказала она.

Зауреш Аманжолова также добавила, что имеет большой резонанс и вопрос о вакцинации. Он сейчас всестороннее изучается и находится на обсуждении.

«Мы четко распределили и записали критерий, что входит у нас в обязательную вакцинацию и что в добровольную. Почему люди отказываются от вакцинации. Во-первых, это может из-за недоверия качества вакцин. В законопроекте мы это ужесточим. У нас только качественные вакцины. Хочу удостоверить в том, что вакцина будет в государственных организациях и негосударственном секторе - это одна и та же вакцина. Никто не может завести сюда вакцину, которая не зарегистрирована в нашей стране и не прошла контроль лекарственной экспертизы», - добавила она.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов отметил важность активного и прозрачного обсуждения проекта кодекса и что отечественная медицина требует изменений для совершенствования мер, принимаемых для охраны здоровья граждан.

«Впервые проект кодекса был опубликован на сайте Министерства здравоохранения год назад. К слову, нынешние общественные слушания – уже десятые. Мы собрали более трех тысяч предложений, поправок и предложений. Хочется особенно поблагодарить Рабочую группу при Мажилисе Правительства РК, НПО, которые приняли активные участие в формировании поправок с целью совершенствования норм кодекса на основе мнения населения», - сказала Зауреш Аманжолова.

В результате принятия проекта нового кодекса ожидается широкий эффект в виде укрепления и сохранения здоровья нации, усиления солидарной ответственности граждан за свое здоровье, повышения доступности и качества медицинской помощи, усиления контроля за качеством оказываемых медуслуг, повышения качества подготовки медкадров, развития меднауки, цифровизации здравоохранения.

В мероприятии принимают участие также Уполномоченный по правам детей Аружан Саин, представители неправительственного сектора, профсоюзных организаций, медицинских организаций страны; эксперты в области здравоохранения, лидеры общественного мнения и представители средств массовой информации.