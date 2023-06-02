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Кобылье молоко карагандинского производства планируют продавать в ОАЭ

Автор:  
Агата Мухамеджанова
2 Июня 2023, 15:32
Кобылье молоко карагандинского производства планируют продавать в ОАЭ Фото: акимат Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области по немецкой технологии выпускают уникальный продукт – сублимированное кобылье молоко. Продукция известна не только в Казахстане, но и за рубежом, передает корресподент МИА «Казинформ».

Ферма в сельском округе Жансары Осакаровского района увеличивает производство. Осваиваются новые рынки сбыта, возможны поставки в Дубай.

Аким области Ермаганбет Булекпаев в ходе рабочей поездки в Осакаровский район ознакомился с деятельностью агропредприятия.

«На нашей ферме содержатся лошади казахской породы. Поголовье выросло с 1500 до 2300. В этом году увеличиваем производство сублимированного кобыльего молока с 6 до 10 тысяч тонн. Расширяется и рынок сбыта. Сейчас ведем переговоры с покупателем в Дубае. Кроме того, развиваем растениеводство. В этом году засеяли 12 тысяч гектаров, приобрели современную технику. В следующем году планируем увеличить посевные площади до 15 тысяч гектаров и начать программу развития орошаемых земель. Инвестиции составят порядка 2,5 млрд тенге», – рассказал Иван Георгиади, учредитель ТОО «Евразия Инвест ЛТД».

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На предприятии работает около 100 человек. Развитие производства обеспечит новые рабочие места. На ферме показали процесс дойки кобыл. Все автоматизировано. Сразу же после дойки молоко попадает в цех, где начинается его обработка. Таким образом сохраняются все полезные свойства.

Во время посещения предприятия Ермаганбет Булекпаев также осмотрел новую технику и пообщался с фермерами.

В этом году в Осакаровском районе увеличили зерновые и картофельные поля. В общей сложности засеяли 444 тысяч гектаров.

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Карагандинская область   Сельское хозяйство   ОАЭ   Караганда  
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