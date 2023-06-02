Кобылье молоко карагандинского производства планируют продавать в ОАЭ

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области по немецкой технологии выпускают уникальный продукт – сублимированное кобылье молоко. Продукция известна не только в Казахстане, но и за рубежом, передает корресподент МИА «Казинформ».

Ферма в сельском округе Жансары Осакаровского района увеличивает производство. Осваиваются новые рынки сбыта, возможны поставки в Дубай.

Аким области Ермаганбет Булекпаев в ходе рабочей поездки в Осакаровский район ознакомился с деятельностью агропредприятия.

«На нашей ферме содержатся лошади казахской породы. Поголовье выросло с 1500 до 2300. В этом году увеличиваем производство сублимированного кобыльего молока с 6 до 10 тысяч тонн. Расширяется и рынок сбыта. Сейчас ведем переговоры с покупателем в Дубае. Кроме того, развиваем растениеводство. В этом году засеяли 12 тысяч гектаров, приобрели современную технику. В следующем году планируем увеличить посевные площади до 15 тысяч гектаров и начать программу развития орошаемых земель. Инвестиции составят порядка 2,5 млрд тенге», – рассказал Иван Георгиади, учредитель ТОО «Евразия Инвест ЛТД».

На предприятии работает около 100 человек. Развитие производства обеспечит новые рабочие места. На ферме показали процесс дойки кобыл. Все автоматизировано. Сразу же после дойки молоко попадает в цех, где начинается его обработка. Таким образом сохраняются все полезные свойства.

Во время посещения предприятия Ермаганбет Булекпаев также осмотрел новую технику и пообщался с фермерами.

В этом году в Осакаровском районе увеличили зерновые и картофельные поля. В общей сложности засеяли 444 тысяч гектаров.