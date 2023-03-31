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Кобланбек Кожин избран председателем маслихата города Павлодара

Жанара Мухамедиярова
31 Марта 2023, 15:02
Кобланбек Кожин избран председателем маслихата города Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На первой сессии рассмотрен вопрос об избрании председателя Павлодарского городского маслихата VIII созыва. Единогласным решением избран Кожин Кобланбек Нурмуханович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу гормаслихата.

Также рассмотрены вопросы об образовании постоянных комиссий Павлодарского городского маслихата VIII созыва, их состав и избрание председателей данных комиссий.

Так, постоянную комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства возглавил Хабылкеков А.А., комиссию по вопросам экономики и бюджета – Жусупова С.О., комиссию по вопросам социального и культурного развития – Яровенко Е.И., председателем постоянной комиссии по вопросам земельных отношений и градостроительства избран Желнов М.А., а комиссию по вопросам обеспечения прав и законных интересов граждан возглавит Әметов Қ.Қ.

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