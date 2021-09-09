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Ко Дню семьи 37 очередников получили ключи от квартир в Абайском районе

Автор:  
Агата Мухамеджанова
9 Сентября 2021, 16:22
Ко Дню семьи 37 очередников получили ключи от квартир в Абайском районе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В городе Абай Карагандинской области 37 очередников отпразднуют новоселье в новом пятиэтажном доме. Они получили жилье по госпрограмме «Нұрлы жер» через Отбасы банк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новоселам вручил ключи аким Абайского района Бауржан Асанов.

«Примите искренние поздравления со значимым событием в вашей жизни – обретением собственного жилья! У вас очень хороший дом. В каждом подъезде есть условия для маломобильных групп граждан. В больших квартирах, куда заселяются многодетные семьи, по две ванные комнаты и два балкона. Счастья и благополучия вам!» – поздравил новоселов Бауржан Асанов.

35-летняя Арай Каюпова стала обладательницей четырехкомнатной квартиры. Она стояла в очереди на получение жилья из госфонда с 2014 года и решила воспользоваться программой ипотечного кредитования «Нұрлы жер».

«Я работаю библиотекарем. Зарплата у нас небольшая. У меня трое детей, неполная семья. До этого мы не имели собственного дома, но всегда мечтали о нем. Поэтому я решила воспользоваться льготным кредитованием, так как обычную ипотеку не осилю. Теперь буду платить по 57 тысяч в месяц. У нас четырехкомнатная квартира с хорошим ремонтом, большая и светлая», – рассказала Арай.

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27-летняя Анна Черпакова работает фельдшером на станции скорой помощи в Абае. Она тоже стояла в очереди на жилье по категории «неполная семья».

«У меня один ребенок, мы раньше жили с моей мамой. Но ведь хочется иметь собственную квартиру, создавать в ней уют, поэтому оформила трехкомнатную квартиру на 15 лет. Платить буду по 48 тысяч тенге. Это приемлемая для меня сумма, ведь даже на съем уходит больше», – отметила Анна.

По государственной программе жилищного строительства «Нурлы жер» на въезде в Абай идет строительство двух девятиэтажных домов. В квартале 30а возводят еще один пятиэтажный дом. За счет частных инвестиций восстанавливается жилье в четвертом микрорайоне и начато строительство многоэтажного жилого дома на проспекте Победы.

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