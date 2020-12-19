Ко Дню независимости Казахстана в Сараево установлен бюст Абая

САРАЕВО. КАЗИНФОРМ - 16-18 декабря прошли мероприятия, посвященные 29-ой годовщине провозглашения государственной независимости Казахстана, организованные Посольством и Почетным консульством РК в Боснии и Герцеговине совместно с городскими властями г. Сараево и Ассоциацией делового сотрудничества «Беркут», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

В историческом районе «Старый город Сараево» установлен бюст великого казахского поэта и мыслителя Абая, изготовленного известным боснийским скульптором, профессором Высшей школы прикладного искусства Боснии и Герцеговины и лауреатом международных наград Стиепо Гавричем. Памятник размещен на набережной реки Меляцка в окружении архитектурных шедевров - городской ратуши 1891 года, мечети Хаджия ХVI века, Национальной библиотеки и других достопримечательностей боснийской столицы.

В рамках культурной акции в Сараево состоялась презентация сборника избранных сочинений Абая, а также книги Жакыпбека Алтаева «Аль-Фараби – Великий мыслитель с Востока», впервые переведенных и изданных на боснийском языке при содействии Почетного консульства РК и Ассоциации делового сотрудничества «Беркут».

В ходе встречи с мэром муниципалитета «Старый город Сараево» Ибрагимом Хаджибайричем Посол Казахстана Толежан Барлыбаев выразил глубокую признательность городским властям за содействие в установке бюста Абаю в рамках 175-ой годовщины его рождения и подчеркнул выдающийся вклад казахского поэта и мыслителя в мировое духовное и культурное наследие. Достигнута договоренность об открытии в Старом городе Сараево Казахского культурного центра в 2021 году.

Дипломат выразил особую благодарность Почетному консулу РК Боснии и Герцеговине Амелю Диздаревичу и активистам боснийской Ассоциации делового сотрудничества «Беркут» за реализацию идеи установки памятника Абаю в Сараево и издания сборника его избранных произведений.