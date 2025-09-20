Ко Дню города в Алматы открылась новая пешеходная зона

Как сообщили в акимате, по проекту провели комплекс работ - укладка тротуарной брусчатки, установка дорожных бордюр, укладка асфальтового покрытия, установка малых архитектурных форм (МАФ), монтаж линии наружного освещения и установка ограждения.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, в рамках благоустройства территории проведена санитарная обрезка зеленых насаждений, обустройство поливочной системы, планировка зеленых зон и посадка кустарников.

Фото: акимат Алматы

Сегодня общественное пространство уже стало центром притяжения для жителей микроучастка, отмечают в акимате.