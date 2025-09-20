РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:23, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Ко Дню города в Алматы открылась новая пешеходная зона

    Завершены работы по благоустройству пешеходно-прогулочной зоны по ул. Кунгурская на участке от ул. Оиспенко до ул. Тынышпаева, передает агентство Kazinform. 

    сквер, благоустройство Алматы, пешеходная зона
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в акимате, по проекту провели комплекс работ - укладка тротуарной брусчатки, установка дорожных бордюр, укладка асфальтового покрытия, установка малых архитектурных форм (МАФ), монтаж линии наружного освещения и установка ограждения.

    Ко Дню города в Алматы открылась новая пешеходная зона
    Фото: акимат Алматы

    Кроме того, в рамках благоустройства территории проведена санитарная обрезка зеленых насаждений, обустройство поливочной системы, планировка зеленых зон и посадка кустарников. 

    Ко Дню города в Алматы открылась новая пешеходная зона
    Фото: акимат Алматы

    Сегодня общественное пространство уже стало центром притяжения для жителей микроучастка, отмечают в акимате. 

    Теги:
    День города Алматы Благоустройство
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают