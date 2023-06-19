Кнут и пряник – фермеров будут стимулировать к использованию водосберегающих технологий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о мерах по стимулировании фермеров к использованию водосберегающих технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что частым явлением становится дефицит поливной воды. В тоже время нельзя допускать расточительного расходования воды. Решением для фермера должно стать как раз внедрение водосберегающих технологий. Если «пряником» для фермера, внедряющего такие технологии, является повышенное инвестиционное субсидирование, то «кнутом» станет увеличение затрат на воду», - сказал Ербол Карашукеев на правчасе в Мажилисе.

По его словам, вводится дифференциация субсидий.

«Так, в настоящее время ведется работа по дифференциации субсидии по возмещению услуг по подаче воды в зависимости от способов полива, т.е. субсидий на прежнем уровне будут получать только фермеры, применяющие водосберегающие технологий», - заявил Е. Карашукеев.