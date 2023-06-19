Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Сельское хозяйство

Кнут и пряник – фермеров будут стимулировать к использованию водосберегающих технологий

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Июня 2023, 12:50
Кнут и пряник – фермеров будут стимулировать к использованию водосберегающих технологий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о мерах по стимулировании фермеров к использованию водосберегающих технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что частым явлением становится дефицит поливной воды. В тоже время нельзя допускать расточительного расходования воды. Решением для фермера должно стать как раз внедрение водосберегающих технологий. Если «пряником» для фермера, внедряющего такие технологии, является повышенное инвестиционное субсидирование, то «кнутом» станет увеличение затрат на воду», - сказал Ербол Карашукеев на правчасе в Мажилисе.

По его словам, вводится дифференциация субсидий.

«Так, в настоящее время ведется работа по дифференциации субсидии по возмещению услуг по подаче воды в зависимости от способов полива, т.е. субсидий на прежнем уровне будут получать только фермеры, применяющие водосберегающие технологий», - заявил Е. Карашукеев.


Минсельхоз   Сельское хозяйство   Вода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее