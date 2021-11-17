Книгу «Жүрегім - Қазақ елі» известного поэта Шомишбая Сариева презентовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе открытия творческого зала известного поэта-песенника Шомишбая Сариева состоялась презентация его книги «Жүрегім - Қазақ елі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Творческую встречу организовали Министерство культуры и спорта РК совместно с Национальной библиотекой РК. Новая книга Шомишбая Сариева «Жүрегім – Қазақ елі» издана корпорацией «Атамура» в 2021 году. В сборнике собраны произведения, олицетворяющие независимость нашей нации, побуждающие подрастающее поколение любить нацию, стремиться к национальному патриотизму.

«Сегодня наряду с открытием зала, издательство «Атамура» выпустило книгу «Жүрегім - Қазақ елі». Особенность книги в том, что в ней собраны все произведения поэта, посвященные Независимости, любви к Родине. Поэт всегда хорошо писал на национальную тематику. К примеру, у него много произведений о Независимости», - сказала супруга поэта Жумагул Сариева.

В свою очередь, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова отметила, что поэзия Шомишбая Сариева будет жить вечно.

«Это наследие казахского народа, всего мира. Подрастающему поколению он оставил свои ценные произведения. Стихи поэта проникнуты эстетическим восприятием картин природы, жизни, искренностью, простотой лирических героев. Его лирические произведения стали основой для творчества многих казахстанских композиторов», - добавила министр.

Своими воспоминаниями о поэте поделился известный казахский композитор и общественный деятель Толеген Мухамеджанов.

«Однажды в четыре часа ночи он позвонил мне по телефону.

«Толеген, это я Шомишбай. Хочу тебе прочитать свое стихотворение, только сейчас закончил», - сказал мне тогда.

Через определенный промежуток времени он мне снова позвонил и прочитал свое стихотворение. После таких звонков я попросил его перестать звонить мне ночью.

«Я работаю днем, а ночью сплю, а ты работаешь ночью, а днем спишь»,- сказал ему.

Тогда он мне ответил: «Слушай, дорогой. Был такой поэт Михаил Светлов. По ночам звонил своему другу, читал стихи. Друг его не выдержал и попросил не звонить по ночам. Тогда поэт ответил, что понятие друг – понятие круглосуточное».

«Мы будем скучать по нашему дорогому другу. В национальную библиотеку теперь будем заглядывать, чтобы встретиться с поэтом. Мы всегда поддерживали связь. И будем помнить, чтить его память», - сказал Толеген Мухамеджанов.

Отметим, что проникновенные лирические стихотворения поэта на музыку казахстанских композиторов, завоевали признание и стали известны далеко за пределами Казахстана.