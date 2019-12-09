+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -2 °С
USD 385.55 EUR 426.57
RUB 6.05 CNY 54.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Книгу «Үш арыс» презентовали в Алматы

9 Декабря 2019 21:55
Поделиться:
Книгу «Үш арыс» презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы была презентована книга «Үш арыс», посвященная алашевцам, основоположникам казахской литературы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Таразе прошел концерт Молодежного камерного оркестра ТЮРКСОЙ

Презентация состоялась в ходе пленарного заседания в честь 85-летия республиканской газеты «Қазақ әдебиеті» и Союза писателей Казахстана.

Как сообщил представитель Казахстана в организации Аскар Турганбаев, ТЮРКСОЙ широко известен как ЮНЕСКО тюркского мира. Уже более 25 лет организация занимается исследованием культурного наследия тюркского мира, а также его пропагандой при помощи организации различных мероприятий – концерты, выставки, научно-практические конференции.

По словам Аскара Турганбаева, издание посвящено 125-летию высокоодаренных художников казахского слова, ставших жертвами политических репрессий, Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова, Беимбета Майлина. В книге представлены живописные произведения казахстанских художников о творчестве этих писателей.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Культура, Тюркский мир,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив