Книгу «Үш арыс» презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы была презентована книга «Үш арыс», посвященная алашевцам, основоположникам казахской литературы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Презентация состоялась в ходе пленарного заседания в честь 85-летия республиканской газеты «Қазақ әдебиеті» и Союза писателей Казахстана.

Как сообщил представитель Казахстана в организации Аскар Турганбаев, ТЮРКСОЙ широко известен как ЮНЕСКО тюркского мира. Уже более 25 лет организация занимается исследованием культурного наследия тюркского мира, а также его пропагандой при помощи организации различных мероприятий – концерты, выставки, научно-практические конференции.

По словам Аскара Турганбаева, издание посвящено 125-летию высокоодаренных художников казахского слова, ставших жертвами политических репрессий, Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова, Беимбета Майлина. В книге представлены живописные произведения казахстанских художников о творчестве этих писателей.



