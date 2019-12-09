Книгу «Үш арыс» презентовали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы была презентована книга «Үш арыс», посвященная алашевцам, основоположникам казахской литературы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Презентация состоялась в ходе пленарного заседания в честь 85-летия республиканской газеты «Қазақ әдебиеті» и Союза писателей Казахстана.
Как сообщил представитель Казахстана в организации Аскар Турганбаев, ТЮРКСОЙ широко известен как ЮНЕСКО тюркского мира. Уже более 25 лет организация занимается исследованием культурного наследия тюркского мира, а также его пропагандой при помощи организации различных мероприятий – концерты, выставки, научно-практические конференции.
По словам Аскара Турганбаева, издание посвящено 125-летию высокоодаренных художников казахского слова, ставших жертвами политических репрессий, Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова, Беимбета Майлина. В книге представлены живописные произведения казахстанских художников о творчестве этих писателей.
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