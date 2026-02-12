Книгу «Толағай» к 80-летию Кудайбергена Калиева презентовали в СКО

В СКО вышла книга «Толағай», которую к своему 80-летию подготовил Кудайберген Калиевич Калиев — почетный гражданин области прошел путь от агронома до руководящий должностей: в 1992–2002 годах он работал первым заместителем главы областной администрации, позже — первым заместителем акима области.

Фото: акимат СКО

Автором и составителем издания является Сулейменов Жарасбай Кабдоллинович, который проделал большую исследовательскую и редакционную работу при подготовке книги. Именно благодаря его профессиональному подходу, глубоким вопросам и содержательным интервью удалось полно и всесторонне раскрыть личность Кудайбергена Калиевича, показать его жизненный путь, принципы и взгляды.

Особенно читатели отмечают разделы книги, где Сулейменов Жарасбай Кабдоллинович ведёт интервью с героем. Благодаря продуманным вопросам автору удалось раскрыть главного героя, получить искреннюю обратную связь и зафиксировать важные исторические и личностные аспекты, которые представляют ценность для молодого поколения.

Книга «Толағай» — это не только биографический труд, но и результат совместной работы героя и автора, направленной на сохранение исторической памяти и передачу жизненного опыта будущим поколениям.

Автор подчеркнул, что в книге собран его 50-летний трудовой путь. При этом он сделал акцент на том, чтобы издание было полезно молодым читателям: в нем собраны разные мнения, вопросы, которые сегодня волнуют молодежь, ответы на них, а также размышления о современных реалиях.

— Сегодня презентация книги «Толағай». Это мой путь и 50 лет трудовой деятельности. Главная тема — труд во имя Родины, для народа и родной земли, где я родился. Я начинал агрономом, и в 1992 году дошел до первого заместителя первого акима области, 10 лет работал на этом уровне. Были трудности, но я хотел передать этот опыт следующему поколению, чтобы молодежь училась. В книге есть интервью и вопросы для молодежи, мои мысли о языке, культуре, религии и о том, что происходит сейчас. И еще одна причина — чтобы дети, внуки и правнуки знали, каким был их дедушка и чем занимался. На создание ушло 7-8 месяцев. Тираж — 300 экземпляров, и есть электронный формат, — рассказал автор книги Кудайберген Калиев.

Фото: акимат СКО

Председатель совета ветеранов Северо-Казахстанской области Ескендир Елеусизов отметил, что «Толағай» воспринимается не только как автобиография, но и как практичная книга, к которой можно возвращаться в поиске ответов на жизненные вопросы.

— Сегодня мы проводим презентацию книги, посвященной нашему уважаемому аксакалу. В книге есть высказывания его старших товарищей, соратников, родственников. Эта книга не только автобиография, она является настольной книгой для молодежи. Там можно на свои жизненные вопросы найти ответы. Я считаю, что это очень полезная книга. В книге есть высказывания наших известных людей суверенного Казахстана, в том числе Байкена Ашимовича Ашимова, Сагдиева Мактая, — рассказал Ескендир Елеусизов.

Фото: акимат СКО

За плечами Кудайбергена Калиева — работа в аграрной сфере и управлении регионом. За добросовестный труд и значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса он удостоен высоких государственных наград — орденов «Құрмет» и «Парасат», нагрудного знака «Алтын Барыс», а также почетного звания «Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері». Несмотря на выход на пенсию, ветеран продолжает активно участвовать в общественной жизни региона.

— Сегодня мы с большим уважением встречаем ветерана труда Кудайбергена Калиулы Калиева — человека, посвятившего свою жизнь благополучию страны и заслужившего высокий авторитет честным трудом. Выход в свет Вашей книги «Толағай» — событие с большим воспитательным значением. Мы считаем этот труд ценным наследием, которое помогает молодому поколению осознать важность честного служения, настойчивости и выдержки», — отметил Досбол Абдрисов.

Часть тиража автор передал в библиотеку и молодежным организациям, а также участникам презентации. Также книга будет доступна в электронном формате. На презентации Кудайбергену Калиеву вручили Благодарственное письмо от управления культуры, развития языков и архивного дела области.