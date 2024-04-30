Книгу со статьями Мустафы Шокая презентовали в Лондоне

В Институте имени Юнуса Эмре в Лондоне презентована книга «Политика Советского Союза по отношению к тюркскому миру», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие, собравшее представителей казахской диаспоры Великобритании, британских экспертов и журналистов, организовано Ассоциацией казахских тюрков Соединенного Королевства.

Книга, автором которой является профессор стамбульского Университета изящных искусств Абдулвахап Кара, представляет собой сборник из 41 статьи, написанных Мустафой Шокаем на французском языке в период с 1922 по 1939 год.

Фото: Институт имени Юнуса Эмре в Лондоне

— Взгляды и анализы Шокая, изложенные в его трудах, остаются актуальными сегодня. По этой причине мы собрали и издали в 2022 году книгу, содержащую 41 его статью на французском языке, — рассказал профессор Абдулвахап Кара в ходе своей лекции, предшествовавшей презентации книги. — Позже мы перевели и опубликовали книгу на казахском, турецком и русском языках. Книга на английском языке, которая презентована сегодня, является четвертым переводом.

Вынужденный покинуть свою страну после захвата власти большевиками, Мустафа Шокай продолжал свою интеллектуальную борьбу в течение двух десятилетий с 1921 года до своей смерти в 1941 году в Париже.

Фото: Институт имени Юнуса Эмре в Лондоне

— Он публиковал книги и статьи на таких языках, как немецкий, французский, английский, польский, русский и турецкий. Эти статьи эффективно объясняли народам мира нелегитимность советской власти в Туркестане, поскольку Шокай брал за основу своих аргументов антисоветские идеи из советской прессы, — отметил профессор Кара.

Историки установили историческую справедливость, показав необоснованность обвинений, выдвинутых советской пропагандой против Мустафы Шокая, с помощью документов из архивов таких стран, как Германия, Франция и Польша, касающихся Туркестанских легионов.