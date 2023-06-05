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Книгу о Султане Бейбарсе презентовали в Каире

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
5 Июня 2023, 01:06
Книгу о Султане Бейбарсе презентовали в Каире

КАИР. КАЗИНФОРМ - В Каире презентовали книгу под названием «Sultan Baybars, King of Arabs, non-Arabs and Turks. From the great steppe to the great sea» (Король арабов, неарабов и турок – Султан Бейбарс. От Великой степи до Великого моря), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

В торжественном мероприятии приняла участие казахстанская делегация во главе с председателем Сената Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым.

«Мы знаем, что сегодняшнее мероприятие, посвященное исторической деятельности великого правителя в мусульманском мире, имеет большое значение. В выходящей новой книге собраны ценные вещи и важные данные, отпечатанные в исторических записях и памятниках того времени. Мы уверены, что это исследование станет большой научной работой в учении «Байбарыстану», - сказал министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

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Министр также отметил, что будут проведены фундаментальные исследования, касающиеся истории и культуры Бейбарса и мамлюка, личности и истории Бейбарса.

Ранее сообщалось, что в Египте отмечают Дни культуры Казахстана и 800-летний юбилей Султана Бейбарса. В рамках дней культуры Министерством культуры и спорта Республики Казахстан запланирован ряд мероприятий.

В частности, сегодня состоялась церемония открытия мечети Султан аз-Захир Бейбарс.

За значительный вклад в укрепление взаимоотношений Казахстана и Египта Указом Президента Республики Казахстан Верховный имам университета Аль-Азхар шейх Ахмед ат-Тайеб награжден орденом «Достық» І степени, а Председатель Сената Парламента Египта Абдель Уахаб Абдель Разек - орденом «Достык» II степени.

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