Книгу Мухтара Ауэзова на татарском языке представили в Казани

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ – В Казани прошла научно-практическая конференция, посвященная выходу в свет сборника трех произведений выдающегося казахского писателя Мухтара Ауэзова на татарском языке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В книгу вошли две повести «Выстрел на перевале», «Лихая година» и рассказ «Серый лютый». Издание приурочено к 125-летию писателя.

Переводчик книги, доцент Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета Гульфия Гайнуллина отметила, что в диалоге культур народов неоценимую роль играют произведения художественной литературы, в которых находят отображения особенности национального менталитета, обычаи и традиции, образ мыслей, взгляды на окружающую действительность и взаимоотношения людей.

«Художественные переводы произведений выдающегося казахского писателя, драматурга, ученого, доктора филологических наук, академика Мухтара Омархановича Ауэзова на татарский язык способствуют сближению, непрерывному обмену эстетическим опытом, который является движущей силой общелитературного развития, - сказала Гульфия Гайнуллина. – Переведенные на татарский язык произведения казахского классика в юбилейный год и вошедшие в сборник три произведения имеют широкое общественное признание, переведены на русский язык и экранизированы».

Как отметил заслуженный деятель Казахстана, ученый-культуролог Мурат Ауэзов, произведения отца сложны для восприятия на других языках. «Кто мог подумать, что в татарской среде, со своими языковыми и другими проблемами вдруг появляется переводчик, который с первого захода делает прекрасный перевод Мухтара Ауэзова на татарский язык. Гульфия Гайнуллина – это щедрый подарок судьбы для нас, такое не бывает случайно. В нашем общем добром деле заинтересована большая историческая судьба».

Мурат Ауэзов также рассказал о жизни и деятельности отца, его дружбе с видными представителями татарской культуры, о своей матери Фатиме Габитовой – педагоге, публицисте, просветителе, музе сразу трех выдающихся представителей казахской культуры Биляла Сулеева, Ильяса Жансугурова и Мухтара Ауэзова.

В свою очередь доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Татарстан Хатип Миннегулов рассказал о давних и тесных культурных связях казахского и татарского народов. Он напомнил, что в Семее, где в начале ХХ века учился Мухтар Ауэзов, половина жителей составляли татары, и татарская культура не могла не оказать влияния на становление будущего гения казахской литературы.

Генеральный консул РК в Казани Ерлан Искаков отметил, что книга выпущена в целях сохранения исторического наследия и развития культурно-гуманитарных, историко-культурных отношений между странами и позволит ближе познакомить татарского читателя с произведениями Мухтара Ауэзова.

Участники конференции подытожили, что творческое наследие Мухтара Ауэзова оказало огромное влияние на формирование самосознания многих народов, заложило основы к развитию общественной мысли прошлого столетия и современного периода, и до сих пор служит целям сближения культур разных стран.

Тираж перевода произведений казахского классика на татарский язык составляет порядка 100 экземпляров. В ближайшее время книги поступят в музейные, архивные и выставочные фонды Казани и другие регионы Татарстана.