Книгу известного ученого-китаеведа презентовали в Алматы

13 Января 2023, 15:07

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась презентация монографии «XVIII-XIX ғасырлардағы дала билеушілері және олардың дипломатиясы» (Степные властители и их дипломатия в XVIII–XIX веках) известного казахстанского ученого-китаеведа, доктора исторических наук, профессора Клары Хафизовой, изданная Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Монография посвящена деятельности трех поколений правителей Казахского ханства двух столетий по сохранению казахской государственности, территориальной целостности и национального единства.

Открывая презентацию, директор Казахстанского института стратегических исследований Еркин Тукумов подчеркнул, что Клара Шайсултановна - образец стойкости настоящего ученого, работающего в одной из сложнейших областей – китаистике.

«Подвижнеческая деятельность Клары Шайсултановны вдохновляет новые поколения молодых исследователей внести свой вклад в развитие востоковедения и китаеведения независимого Казахстана. В Казахстане школа китаеведения находится еще в начинающей стадии, в которой каждый монументальный труд, как труды Клары Шайсулатновны, является на вес золота. Китаеведение - сложный предмет с учетом необходимого объема знаний, уровня компетенций, владения китайским языком и многого другого. Поэтому важно, что КИСИ сегодня находится в авангарде современных китайских исследований, способствует развитию направления, в котором рано или поздно зародится системная школа», - сказал глава института.

Автор научного труда Клара Хафизова заявила, что над написанием этой книги она трудилась 50 лет. В книге описывается дипломатическая деятельность трех поколений казахских правителей на протяжении двух столетий. Убедительно представлена ​​непрерывная борьба за сохранение казахстанской государственности, территориальной целостности и национального единства в непростой период межнациональных отношений. Освещаются также свободный период ханства и его судьба после уничтожения Российской империей.

«Эта книга - итог моей полувековой работы по истории казахско-китайских отношений. Раньше я рассматривала их достаточно узко, с точки зрения экономических и политических проблем. Позже стала смотреть на это с цивилизационной точки зрения. Сейчас открываются архивы всего мира, есть разные государственные программы, по которым люди ездят и привозят уникальные материалы. Очень много оригинальных материалов, которые я сама переводила. Мой метод исследования такой: сначала перевожу материалы и открыто публикую, потом на их основе пишу свои труды. Чтобы у наших исследователей была возможность критически подойти к работе. Эти переводы было делать очень трудно, они были написаны на старинном китайском языке», – сказала Клара Хафизова.

Клара Хафизова – известный ученый-китаевед, доктор исторических наук, специалист по истории международных отношений, внешней политике Китая, Центральной Азии и казахско-китайским отношениям. Она является автором нескольких крупных монографий и сборников, многочисленных статей, изданных в Китае, России, Афганистане, Иране, Англии, Украине, Японии на языках этих стран.