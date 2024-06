Книгу Фредерика Старра об истории Центральной Азии на двух языках презентовали в Бишкеке

В Бишкеке состоялась презентация книги американского историка, председателя Института Центральной Азии и Кавказа Стивена Фредерика Старра «Утраченное просвещение: Золотой век Центральной Азии от арабского завоевания до времён Тамерлана» (Lost Enlightenment: Central Asia's Golden Age from the Arab Conquest to Tamerlane) на казахском и кыргызском языках, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.