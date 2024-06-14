Книгу Фредерика Старра об истории Центральной Азии на двух языках презентовали в Бишкеке

В Бишкеке состоялась презентация книги американского историка, председателя Института Центральной Азии и Кавказа Стивена Фредерика Старра «Утраченное просвещение: Золотой век Центральной Азии от арабского завоевания до времён Тамерлана» (Lost Enlightenment: Central Asia's Golden Age from the Arab Conquest to Tamerlane) на казахском и кыргызском языках, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

На мероприятии выступили президент международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы известный американский эксперт, председатель Института Центральной Азии и Кавказа С. Фредерик Старр, член совета директоров Freedom Holding Corp. Кайрат Келимбетов, советник президента Кыргызстана Арслан Койчиев.

Общество «Қазақ тілі», возглавляемое Рауаном Кенжеханулы, перевело книгу американского автора об истории Центральной Азии на казахский язык с целью познакомить большое количество читателей с великим прошлым, которое было унаследовано от предков, населявших эти земли.

— Книга имеет огромное значение для укрепления гордости людей, проживающих в регионе, за великое прошлое, интеллектуальное духовное наследие, унаследованное от наших предков. Труды великих умов, выходцев из Центральной Азии, проживавших в 9-12 веках, заложили основу всем известного Ренессанса или эпохи Возрождения в Европе. Представители Центральной Азии, такие ученые как Аль-Фараби, Аль-Бируни, Ибн Сина и другие, создали основы философии, медицины, астрономии, геометрии, геологии и другие. Произведение написано живым языком. В нем описываются интересные факты, биографические данные, истории из жизни наших предков, которые внесли неоценимый вклад в развитие человеческой истории. Очень важно, чтобы наше молодое поколение понимало, кого они представляют и откуда вышли, чтобы не было ощущения, что великое и хорошее происходило где-то не у нас. В целях объединения стран ЦА, необходимо восстановить понимание единого культурного, интеллектуального, духовного ареала. Важно, чтобы сейчас народы больше общались, интересовались взаимной культурой, укрепляли связи как единый регион, — считает Р. Кенжеханулы.

Фото: Гульмира Абдрахманова/ Kazinform

Автор работы, американский ученый, доктор С. Фредерик Старр, презентуя книгу, поделился некоторыми мыслями о ней.

— Главный посыл книги заключается в том, что Центральная Азия была центром великой культуры. Среди людей, населявших Центральную Азию в Золотом веке, были гении мирового масштаба, о которых должны знать сегодня, гордиться и уважать. Чтобы вновь обрести утраченное величие, оставленное великими предками ЦА, людям необходимо постоянно обучаться и много читать. Самая сложная часть книги для читателя и автора — большой вопрос, почему же век Просвещения закончился. Я думаю, что религиозное деление между различными мусульманскими группами, религиозные кофликты были основными факторами этого заката, — сказал он.

Фото: Гульмира Абдрахманова/ Kazinform

Советник президента Кыргызстана Арслан Койчиев подчеркнул кропотливую, большую работу, проведенную Фредериком Старром при написании книги. Ее главная идея заключается в том, что Центральная Азия в средние века играла лидирующую роль в мировой политике, торговле, в развитии науки. Автор изучал биографии и достижения великих выходцев из Центральной Азии, в труде отмечено сосуществование номадов и оседлых людей, которое и привело к процветанию экономики региона в Средневековье.

Фото: Гульмира Абдрахманова/ Kazinform