Книги о Казахстане передали в дар Центральной библиотеке Манчестера

19 Декабря 2022, 20:30

МАНЧЕСТЕР - ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Великобритании Магжан Ильясов посетил Манчестер, где провел встречи с руководством городского совета, политиками и бизнес сообществом. Заметным пунктом повестки дня стала передача коллекции книг о Казахстане в Центральную библиотеку Манчестера, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Посол Казахстана, который недавно посещал британский Бирмингем, в конце минувшей недели находился с визитом в Манчестере, где подробно информировал руководство городского совета об экономическом потенциале РК.

В Казахстане зарегистрировано более 600 юридических лиц, филиалов и представительств с британским участием. Наиболее крупные из них - Royal Dutch Shell и Ernst&Young - являются членами Совета иностранных инвесторов при Президенте РК.

Великобритания продолжает оставаться в десятке крупнейших торговых партнеров Казахстана по объему товарооборота. Соединенное Королевство также входит в шестерку крупнейших инвесторов нашей страны.

«За период сотрудничества приток прямых инвестиций из Великобритании в Казахстан составил около 17 млрд долларов, в нефтегазовую сферу, в сельское хозяйство и другие», - подчеркнул Магжан Ильясов.

Заместитель городского совета Манчестера Лютфур Рахман отметил, что во втором по величине городе Соединенного Королевства функционируют 14 консульств зарубежных стран.

«Это во многом из-за надежд, которые связывают с экономикой Северной Англии. Здесь началась промышленная революция, здесь разработали первый компьютер», - сказал Лютфур Рахман.

«Сегодня Манчестер является крупнейшим культурным и творческим центром, а также крупным центром наукоемких технологий Великобритании», - добавил он.

В графстве Большой Манчестер с населением около 2,8 млн человек расположены четыре крупных университета мирового уровня, где также обучаются студенты из Казахстана, в основном по техническим специальностям.

Один из крупнейших промышленных и культурно-образовательных центров Англии по количеству туристов входит в рейтинг лучших по стране. Ежегодно сюда приезжают около 2,5 млн туристов не только ради того, чтобы посмотреть игры футбольных команд Manchester United и Manchester City, но и для посещения многочисленных музеев, осмотра соборов и памятников архитектуры.

Манчестер также активно работает на международном уровне. «У нас есть давние официальные договоренности о городах-побратимах или о дружбе с рядом городов по всему миру, включая Хемниц (Германия) и Ухань (Китай)», - отметил Лютфур Рахман.

В дополнение к этим отношениям Манчестер имеет соглашения о дружбе и сотрудничестве с Орхусом (Дания), Лос-Анджелесом (США), Фейсалабадом (Пакистан), Кордовой (Испания) и Реховотом (Израиль).

Помимо деловых встреч в городском совете и консультаций с представителями бизнеса и политиками, посол Казахстана в Великобритании Магжан Ильясов передал в дар Центральной библиотеке Манчестера произведения казахского поэта Абая Кунанбайулы и серию книг о Казахстане.

Выразив признательность послу Казахстана за визит, руководитель отдела библиотек, галерей и культуры городского совета Манчестера Нил Макиннес ознакомил казахстанского дипломата с библиотекой и подробно рассказал о ее деятельности.

Центральная библиотека Манчестера, здание которой возведено в 1934 году, является второй по величине общественной библиотекой в Великобритании и самой посещаемым домом знаний в Соединенном Королевстве: в этом году сюда пришли около 2 млн читателей.

По словам Нила Макиннеса, библиотеке удается конкурировать не только со множеством культурных заведений, но и с торговыми центрами. Как оказалось, Центральная библиотека Манчестера является вторым популярным местом у британской молодежи.

Современная библиотека - это не только длинные стеллажи с книгами и полноценные информационные ресурсы, но и комфортная среда для читателей с удобной мебелью, «умными» технологиями и кафе.

Благодаря дару казахстанских дипломатов произведения Абая Кунанбаева и книги о Казахстане сегодня доступны читателям Манчестера вместе с культовыми британскими романами, стихами, сочинениями, а также Кодексом Юстиниана 13-го века - одной из самых старых книг Северной Англии.