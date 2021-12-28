Книги казахстанских писателей презентовали в Алматы в честь 30-летия Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял участие в презентации книг 136 членов Союза писателей, проживающих в мегаполисе, в том числе 30 ровесников Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Издание трудов мастеров пера и начинающих писателей ведется в рамках поддержки творческой интеллигенции, которая вносит особый вклад в развитие казахской литературы.

В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан изданы книги 136 авторов, членов Союза писателей, проживающих в Алматы. Литературные произведения писателей, в том числе 30 ровесников Независимости, выпущены тиражом более 102 тысяч экземпляров.

Аким города поздравил писателей с очередным изданием, подчеркнув их важную роль в осмыслении истории становления Независимости и воспитании подрастающего поколения.

В 2020 году были изданы произведения 30 авторов, занимающих особое место в казахской литературе. Среди этих трудов, изданных тиражом 64 тысячи экземпляров, книги наших классиков, в частности, Ануара Алимжанова, Кабдеша Жумадилова, Кажытая Ильясова, Жаркена Бодеша.

Все книги, изданные при поддержке акимата Алматы, пополнят фонды городских библиотек. В ходе мероприятия также прошла презентация 24 книг-альбомов казахских поэтов-классиков.