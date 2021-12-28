+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Книги казахстанских писателей презентовали в Алматы в честь 30-летия Независимости

28 Декабря 2021 16:06
Поделиться:
Книги казахстанских писателей презентовали в Алматы в честь 30-летия Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял участие в презентации книг 136 членов Союза писателей, проживающих в мегаполисе, в том числе 30 ровесников Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Премьер-Министр поручил внести в Парламент законопроект о кинематографии и культуре в течение двух дней
Конгресс историков Казахстана и Турции прошел в Анкаре Дизайнер из Актау представила свою коллекцию на мировой выставке Эко-елку в стиле «Құрақ Көрпе»установят в Нур-Султане

Издание трудов мастеров пера и начинающих писателей ведется в рамках поддержки творческой интеллигенции, которая вносит особый вклад в развитие казахской литературы.

В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан изданы книги 136 авторов, членов Союза писателей, проживающих в Алматы. Литературные произведения писателей, в том числе 30 ровесников Независимости, выпущены тиражом более 102 тысяч экземпляров.

Аким города поздравил писателей с очередным изданием, подчеркнув их важную роль в осмыслении истории становления Независимости и воспитании подрастающего поколения.

В 2020 году были изданы произведения 30 авторов, занимающих особое место в казахской литературе. Среди этих трудов, изданных тиражом 64 тысячи экземпляров, книги наших классиков, в частности, Ануара Алимжанова, Кабдеша Жумадилова, Кажытая Ильясова, Жаркена Бодеша.

Все книги, изданные при поддержке акимата Алматы, пополнят фонды городских библиотек. В ходе мероприятия также прошла презентация 24 книг-альбомов казахских поэтов-классиков.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Культура   #30 лет Независимости  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Премьер-Министр поручил внести в Парламент законопроект о кинематографии и культуре в течение двух дней
Конгресс историков Казахстана и Турции прошел в Анкаре
Дизайнер из Актау представила свою коллекцию на мировой выставке
Эко-елку в стиле «Құрақ Көрпе»установят в Нур-Султане
Популярное
1 Президент РК подписал Закон по полномочиям и зонам ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом
2 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Шымкенте и еще трех городах
3 За счет чего повысили зарплаты акимов и министров
4 Кто зачислен в Президентский молодежный кадровый резерв
5 В Казахстане хотят снова ограничить вход в ТРЦ, ЦОНы, спортивно-оздоровительные центры
6 Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Читайте также
О запрете продажи немаркированной табачной продукции рассказали в Алматы
В Индустриальную зону Алматы вложено свыше 16 млрд тенге
Президент РК подписал Закон по полномочиям и зонам ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Шымкенте и еще трех городах
За счет чего повысили зарплаты акимов и министров
Кто зачислен в Президентский молодежный кадровый резерв
В Казахстане хотят снова ограничить вход в ТРЦ, ЦОНы, спортивно-оздоровительные центры
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив