Книги Абая переданы в дар Центральной библиотеке Академии наук Словакии

БРАТИСЛАВА. КАЗИНФОРМ - В Центральной библиотеке Академии наук Словацкой Республики состоялась торжественная церемония передачи в дар от Национальной академической библиотеки Казахстана 40 изданий произведений Абая, а также работ, посвященных его жизни и деятельности, передает МИА «Казинформ».

Для ознакомления общественности Словакии с творчеством выдающегося сына казахского народа в Братиславу прибыла представительная делегация творческой интеллигенции Казахстана, включая таких видных деятелей культуры, как председатель правления Союза писателей Улыкбек Есдаулет, директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Кенжехан Матыжанов, генеральный директор Национальной академической библиотеки Умитхан Муналбаева и другие.

В мероприятии приняли участие представители государственных и академических кругов Словакии, включая государственного секретаря Министерства образования, науки, исследований и спорта Ольгу Нахтманову, члена Президиума Академии наук Словакии Юрая Марушяка, ученого, общественного деятеля, экс-посла Словакии в Казахстане Душана Подгорского, директора Института философии Рихарда Стяхеля и других Модератором мероприятия выступил Петер Юза – посол Словакии в Казахстане в 2013–2018 годах.

Мероприятие состоялось в рамках празднования в 2020 году 175-летия Абая (1845-1904) — философа, композитора, политического деятеля, поэта, просветителя, переводчика, основоположника казахской письменной литературы и ее первого классика, реформатора культуры в духе сближения с русской и европейской культурой.

Участники представили философско-литературное творчество Абая, вдохновляющее молодое поколение жить, руководствуясь принципами честности и справедливости, служить своему народу, стремиться к просвещению.

У. Есдаулет и К. Матыжанов ознакомили участников с лирикой Абая, в которой великий гуманист ведет беседы с выдающимися философами Востока и Запада, пытаясь постичь истинные ценности и мудрость мироздания, побороть рутинную косность мышления. Рассказали о том, что Абай – это пример непреклонного поиска правды, а путь Абая – поиск нравственной целостности в осознания личной ответственности каждого в мире. У. Муналбаева выразила уверенность в том, что передача книг Абая внесет вклад в содействие изучению наследия поэта в Словацкой Республике, развитие культурного сотрудничества между нашими странами.

Словацкие участники отмечали высокую значимость трудов Абая, не теряющих своей актуальности. Они подчеркивали, что Абай поднял в своих произведениях моральные, социальные и общественные проблемы, представляющие важность не только для казахского народа, но и для всего человечества. Д. Подгорский оценил масштабность и непреходящую ценность «Слов назидания», особо остановившись на жизненном пути Абая, закалившем его характер. По мнению О. Нахтмановой, творчество Абая свидетельствует о том, что он недаром считается «великаном казахстанской мысли», и неслучайно его мудрые слова не умирают и его наследие навсегда останется в памяти казахского народа.

В своем выступлении Посол Казахстана в Словакии Роман Василенко подчеркнул, что « Абай – своего рода идентификационный код казахского народа. Его «Слова назидания» стали ориентирами, определяющими национальное сознание на протяжении уже более 100 лет».

Он выразил уверенность в том, что пополнение фонда библиотеки книгами Абая предоставит возможность словацкой общественности узнать больше о казахском народе, и отметил, что прошедшее мероприятие – «лишь первая ласточка в череде событий, которые новое посольство планирует организовать в текущем году с тем, чтобы сделать наши страны ближе во всех отношениях».

В подготовке и проведении мероприятия большую помощь оказали студенты из Казахстана, которые приехали ради этого из разных городов Словакии, несмотря на расстояния и учебные нагрузки. Одно из «Слов назидания» Абая продекламировал на словацком в собственном переводе Оразали Ерланұлы, вызвав восторженные апплодисменты аудитории. Аманжол Айқын и Мади Уртбаев исполнили на добре музыкальные композиции «Әлқисса» и «Ерке сылқым».