Книга британского разведчика о казахах хранится в библиотеке Колумбийского университета

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Книги о казахах и Казахстане разных лет можно почитать в старинной библиотеке Колумбийского университета в Нью-Йорке. Об этом сообщил в Facebook cоветник постоянного представителя Казахстана при ООН Ануар Жайнаков, передает МИА «Казинформ».

«Қазақ ССР ғылым академиясының хабарлары» (1959), «Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского союза 1941-1945» (1964), «Батыр Срым» (1947) - эти и другие книги о казахах и Казахстане разных лет случайно увидел на полках старинной библиотеки Колумбийского университета в Нью-Йорке, - отмечает Ануар Жайнаков. - Но интереснее всего оказалась книга с картами и иллюстрациями о путешествии в казахские степи, город Верный и на озеро Балхаш Ральфа Кобболда, британского офицера и разведчика.









Эта книга под названием «INNERMOST ASIA - Travels and Sport in the Pamirs» выпущена в Нью-Йорке в 1900 году. В ней автор увлекательно описывает город Алматы на рубеже 19 и 20 веков, озеро Балхаш, которое «местные жители называли Теңіз», и даже охоту на тогда еще водившихся в тех краях, но уже вымерших туранских тигров. Рассказывает британец и о встрече около реки Или с «кочевниками, которые называли себя аргунами» (арғындарға сәлем!), и многом другом. Кстати, на многих книгах стоит пометка «Передана анонимно».