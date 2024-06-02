12:45, 02 Июнь 2024 | GMT +6
КНДР снова запустила шары с мусором в Южную Корею
КНДР снова запустила шары с мусором в Южную Корею, передает аганетство Kazinform со ссылкой на информагентство Yonhap.
Южнокорейские военные попросили граждан не приближаться к предметам и сообщать властям про их обнаружение.
Уточняется, что если направление ветра не изменится, то уже в эти выходные шары могут достигнуть своей цели.
Ранее уже сообщалось, что КНДР запустила сотни воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи.
Информация специально предоставлена Kazinform партнерским агентством Yonhap.