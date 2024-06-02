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    12:45, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    КНДР снова запустила шары с мусором в Южную Корею

    корея
    Фото: Пожарная служба Инчхона

    КНДР снова запустила шары с мусором в Южную Корею, передает аганетство Kazinform со ссылкой на информагентство Yonhap. 

    Южнокорейские военные попросили граждан не приближаться к предметам и сообщать властям про их обнаружение.

    Уточняется, что если направление ветра не изменится, то уже в эти выходные шары могут достигнуть своей цели.

    Ранее уже сообщалось, что КНДР запустила сотни воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи.

    Информация специально предоставлена Kazinform партнерским агентством Yonhap.

    Теги:
    Мусор Корея СМИ Мировые новости
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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