КНДР снова запустила шары с мусором в Южную Корею, передает аганетство Kazinform со ссылкой на информагентство Yonhap.

Южнокорейские военные попросили граждан не приближаться к предметам и сообщать властям про их обнаружение.

Уточняется, что если направление ветра не изменится, то уже в эти выходные шары могут достигнуть своей цели.

Ранее уже сообщалось, что КНДР запустила сотни воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи.

Информация специально предоставлена Kazinform партнерским агентством Yonhap.