КНБ закрыл въезд в Казахстан 3,5 тысячи подозреваемым в терроризме

Как пояснил глава КНБ, учитывая угрозы проникновения в страну иностранных радикалов, организована работа по их поиску на каналах въезда/выезда и миграции.

- С начала 2025 года закрыт въезд в страну около 3,5 тыс. гражданам, подозреваемым в терроризме. Пресечены попытки въезда в Казахстан 246 иностранцев, причастных к террористической деятельности. Обнаружены 16 лиц, разыскивавшихся у себя на родине за совершение террористических и религиозно-экстремистских преступлений, - сообщил Ермек Сагимбаев.

Кроме того, выявлено около 800 мигрантов, поддерживающих идеи терроризма и религиозного экстремизма, в отношении которых приняты меры по депортации.

По словам главы КНБ, в целях профилактики радикализации также проводится масштабная работа в онлайн-пространстве: с начала года заблокировано свыше 9 тысяч материалов с пропагандой терроризма и экстремизма.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.