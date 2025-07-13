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    09:23, 13 Июль 2025 | GMT +5

    КНБ закрыл въезд в Казахстан 3,5 тысячи подозреваемым в терроризме

    С начала 2025 года Казахстан не допустил въезд в страну порядка 3,5 тыс. иностранных граждан, подозреваемых в связях с террористическими организациями. Об этом сообщил председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев в интервью агентству Kazinform.

    Теракты, киберщит и риски для экономики — эксклюзивное интервью с главой КНБ РК Ермеком Сагимбаевым
    Фото: пресс-служба КНБ РК

    Как пояснил глава КНБ, учитывая угрозы проникновения в страну иностранных радикалов, организована работа по их поиску на каналах въезда/выезда и миграции.

    - С начала 2025 года закрыт въезд в страну около 3,5 тыс. гражданам, подозреваемым в терроризме. Пресечены попытки въезда в Казахстан 246 иностранцев, причастных к террористической деятельности. Обнаружены 16 лиц, разыскивавшихся у себя на родине за совершение террористических и религиозно-экстремистских преступлений, - сообщил Ермек Сагимбаев.

    Кроме того, выявлено около 800 мигрантов, поддерживающих идеи терроризма и религиозного экстремизма, в отношении которых приняты меры по депортации.

    По словам главы КНБ, в целях профилактики радикализации также проводится масштабная работа в онлайн-пространстве: с начала года заблокировано свыше 9 тысяч материалов с пропагандой терроризма и экстремизма.

    Полный текст интервью можно прочитать здесь.

    Теги:
    Терроризм Борьба с преступностью Криминал КНБ
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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