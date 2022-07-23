23 Июля 2022 13:11

КНБ задержана крупная партия наркотиков в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крупную партию наркотиков весом 35 кг задержали пограничники в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«В пункте пропуска «Жібек Жолы» Туркестанской области 22 июля 2022 года Пограничной службой Комитета национальной безопасности РК при досмотре транспортного средства с применением инспекционно-досмотрового комплекса и служебно-розыскной собаки обнаружен тайник, из которого изъяты наркотические средства весом около 35 кг (предварительно «героин»)«, - сообщили в пресс-службе КНБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

Фото: gov.kz











