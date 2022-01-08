КНБ РК: Информация о задержании Самата Абиша - фейк

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности РК опроверг информацию о якобы произошедшем задержании первого заместителя председателя ведомства Самата Абиша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«Информация о якобы задержании 7 января 2022 года в Алматы первого заместителя председателя КНБ РК С. Абиша не соответствует действительности и носит провокационный характер. Примечание: в первую очередь, необходимо обращать внимание на информацию, освещаемую официальными источниками», - говорится в сообщении п ресс-службы КНБ РК.